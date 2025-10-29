Ein Monat Ehe: Benny Blanco teilt süßes Foto mit Selena

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (33) feiern einen Monat Eheglück! Am 27. Oktober, exakt vier Wochen nach ihrem Hochzeitstag, teilt der Musikproduzent ein süßes Foto in seiner Instagram-Story, das ihn und seine Liebste bei einem romantischen Strandspaziergang zeigt. "Ein Monat", schreibt er zu dem Schnappschuss, auf dem sie barfuß und Hand in Hand durch den Sand laufen. Seit ihrer Heirat teilt er immer wieder verliebte Erinnerungen mit seinen Fans – so schrieb er zu einer früheren Aufnahme, die die frisch gebackenen Eheleute in ihren Brautoutfits zeigte, stolz: "Ich habe eine echte Disney-Prinzessin geheiratet."

Die intime Zeremonie und die anschließende Feier waren ein glamouröses Ereignis, das soziale Medien und die Fans zum Strahlen brachte. Selena teilte am Hochzeitstag selbst Bilder der romantischen Zeremonie. "27.09.2025", schrieb sie schlicht zu zuckersüßen Fotos des Hochzeits-Shootings. Prominente Gäste wie Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin und Cara Delevingne feierten das Paar an seinem besonderen Tag ausgelassen. Grammy-Preisträger Mark Ronson sorgte am DJ-Pult für die perfekte musikalische Untermalung, während Selenas Mutter Mandy und andere Familienmitglieder emotionale Reden hielten.

Die Liebesgeschichte von Selena und Benny begann im Jahr 2023. Kennengelernt haben sich die beiden Künstler aber schon viel früher – bereits 2015 arbeiteten sie gemeinsam an Selenas Studioalbum "Revival". Der 37-Jährige produzierte unter anderem ihre Songs "Kill Em With Kindness" und "Same Old Love". Über die Jahre wurde aus ihrer musikalischen Verbindung eine enge Freundschaft – die schließlich in einer märchenhaften Romanze mündete.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez am 27. Oktober 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025