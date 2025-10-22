Selena verrät: Dieses Hochzeitskleid liebte sie am meisten

Selena Gomez (33) macht ihren Fans ein intimes Geständnis: Sie verriet, welches ihrer drei atemberaubenden Hochzeitskleider ihr absoluter Favorit war. Selena und Benny Blanco (37) gaben sich am 27. September 2025 in einer malerischen Gärtnerei in Santa Barbara das Jawort. Die Sängerin sorgte dabei mit gleich drei traumhaften Ralph-Lauren-Kleidern für Wow-Momente: einem bestickten Satin-Kleid für den "First Look" und die Fotos, einem eleganten spitzenbesetzten, bodenlangen Kleid mit Neckholder-Ausschnitt für die Zeremonie und einem schulterfreien, knöchellangen Kleid zum Tanzen am Abend.

Selena verzauberte nicht nur Benny, sondern auch Fans mit allen drei Kleidern, welche sie in einem Instagram-Beitrag präsentierte. Doch ein Look hatte für die Sängerin eine ganz besondere Bedeutung: das Spitzenkleid mit Neckholder-Ausschnitt, das sie während der Zeremonie trug. In der "Jennifer Hudson Show" verriet sie, dass dieses Kleid ihr absoluter Favorit war. Das aufwendige Design bestand aus einem handbemalten Korsett mit Kristall- und Spitzenverzierungen, feiner Seide und über 300 filigranen Spitzenblüten, die zu einer langen Schleppe geformt wurden – verziert mit den Initialen und dem Hochzeitsdatum des Paares.

Bereits kurz nach der Hochzeit teilte Benny ein erstes Foto: Selena sitzt eng an ihn gekuschelt in ihrem Kleid auf einem weißen Sofa. "Ich habe eine echte Disney-Prinzessin geheiratet", schrieb er dazu auf Instagram. Selena und Benny kennen sich schon seit vielen Jahren aus dem Musikgeschäft – aus kreativer Zusammenarbeit wurde 2023 schließlich Liebe. Nur ein Jahr später folgte die Verlobung. Für Selena, die immer wieder offen und emotional mit ihren Fans teilt, was sie bewegt, war dieser Schritt ein echter Herzensmoment. Unterstützung bekam sie dabei von ihrem engen Freundeskreis, zu dem auch Taylor Swift (35) gehört. Jetzt genießt die Sängerin ihr neues Leben als Ehefrau – und träumt, wie sie verriet, schon von ihrer Zukunft als Mutter.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2024

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025