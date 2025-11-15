Für Selena Gomez ist das Eheleben mit Benny ein "Traum"

Selena Gomez (33) hat sich jetzt in einem Interview mit "Apple Music"-Moderator Zane Lowe (52) über ihr Eheleben mit Benny Blanco (37) geäußert. Die beiden Stars gaben sich am 27. September in einer intimen Zeremonie in Südkalifornien das Jawort – nur neun Monate nachdem der Musikproduzent um ihre Hand angehalten hatte. "Bisher war es ein Traum", schwärmte Selena. "Ich weiß, dass es Höhen und Tiefen geben wird, aber es gibt keinen schöneren Menschen, mit dem ich das erleben könnte." Die Sängerin und Schauspielerin genießt die ersten Wochen dieses neuen Kapitels offenbar in vollen Zügen.

Schon wenige Tage nach der Trauung teilte die Musikerin ihre Freude auf Instagram mit ihren Fans und bedankte sich für die jahrelange Unterstützung: "Während ich in eine der bedeutendsten Phasen meines Lebens eintrete, muss ich unweigerlich an euch denken, meine unglaublichen Freunde, die mich durch alle Höhen und Tiefen, alle Wendungen und Kapitel begleitet haben", schrieb Selena stolz laut E! Online. "Von meinen ersten Tagen vor der Kamera über die Songs, die wir gemeinsam gesungen haben, bis hin zu diesem Neuanfang. Eure Liebe und Unterstützung bedeuten mir mehr, als ich jemals in Worte fassen könnte."

Auch abseits der großen Worte geben die beiden immer wieder Einblicke in ihr privates Glück. Der Produzent und die Sängerin zeigen sich gern bei entspannten Auszeiten, etwa bei einem Spaziergang am Strand. Benny bezeichnete Selena kürzlich voller Stolz als "echte Disney-Prinzessin". Sowohl im Alltag als auch beruflich ergänzen sich die beiden auf besondere Weise. Es bleibt also spannend, welche Einblicke sie ihren Fans als Nächstes geben werden.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez am 27. Oktober 2025