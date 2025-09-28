Clea-Lacy Juhn und ihr Mann Hasim legen Pärchenauftritt hin

Clea-Lacy Juhn (34) und ihr Ehemann Hasim Krasnici strahlten am Donnerstagabend auf dem roten Teppich in Baden-Baden. Anlass war die feierliche Eröffnung des Steigenberger Icon Europäischer Hof, bei der die beiden Zwillingseltern zu den prominenten Gästen zählten. Gemeinsam posierten sie Arm in Arm für die Fotografen und wirkten dabei sichtlich glücklich. Clea-Lacy teilte später auch ein Foto von der Veranstaltung auf Instagram und schwärmte: "Eine Ikone kehrt zurück – wir sind so glücklich, dass wir Teil der großen Eröffnung sein durften." Ihre Fans freuten sich über den seltenen gemeinsamen Auftritt des Paares.

Trotz des eigentlich glanzvollen Auftritts sorgte ein Kommentar jedoch für Furore. Eine Followerin fragte unverblümt nach einem möglichen Babybauch, was viele Nutzer irritierte. Clea-Lacy zeigte sich davon aber unbeeindruckt und reagierte ausführlich: "Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass sich die Jacke über dem Kleid wölbt – und ja, ich habe sicher auch noch etwas Rest-Babybauch von den Twins." Trotzdem appelliert die einstige Bachelor-Kandidatin: "Mir persönlich macht dein Kommentar zum Glück nichts aus. Aber bitte denk einmal darüber nach, was so eine Bemerkung bei einer Frau auslösen kann, die mit ihrem Körper hadert oder sich sehnlichst ein Kind wünscht."

Nach anfänglichen Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung wirkt das Paar heute gefestigter denn je. Erst vor wenigen Monaten hatten Clea-Lacy und Hasim mit ihren Zwillingssöhnen Mika und Mišah einen Familienurlaub in Kroatien verbracht und den ersten Geburtstag der Zwillinge gefeiert. Die Social-Media-Bekanntheit und ihr Mann hatten im letzten Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als sie nach der Verkündung ihrer Trennung schließlich wieder zueinanderfanden. Auf Instagram ließ Clea-Lacy ihre Fans damals an dieser Reise zwischen Trennung und Wiedervereinigung teilhaben, was die Nähe zwischen ihr und der Community weiter stärkte.

Instagram / clea_lacy Hasim und Clea-Lacy Juhn, September 2025

Instagram / hasim.life Hasim, Clea-Lacy Juhn und ihre Zwillinge im Juli 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Januar 2025