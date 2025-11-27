Ein ganzes Jahr GZSZ: So hat sich Onno Buß' Leben verändert

Onno Buß hat einen besonderen Meilenstein in seiner noch jungen Schauspielkarriere erreicht: Seit einem Jahr spielt er die Rolle des Julian Gerner in der Erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Als Sohn von Jo Gerner, verkörpert von Wolfgang Bahro (65), und Elinor Schwarz, gespielt von Mariella Ahrens (56), steht er regelmäßig vor der Kamera. Im Gespräch mit RTL blickt der Schauspieler nun auf dieses Jahr zurück und zeigt sich dankbar: "Es hat sich viel verändert. Jeden Tag vor der Kamera zu stehen und Neues zu lernen, ist immer noch verrückt. Ich bin dankbar für diesen großen Schritt, er motiviert mich, weiter zu trainieren und neue Bereiche meiner Lebensreise zu erkunden."

Das vergangene Jahr hat Onno nicht nur schauspielerisch vorangebracht, sondern auch menschlich bereichert. "Ich kenne mittlerweile alle Namen im Team, habe eigene Routinen entwickelt und fühle mich im Studio wie zu Hause", erzählt er weiter. Besonders die Zusammenarbeit mit den anderen Darstellern hat ihn geprägt. Mit einigen Kollegen sei der 31-Jährige bereits eng zusammengewachsen und schätze die gute Atmosphäre am Set. GZSZ, eine der langlebigsten Serien im deutschen Fernsehen, hat ihm die Möglichkeit gegeben, in die bunte Welt des Serienuniversums einzutauchen und Kontakte zu knüpfen, die weit über die Arbeit hinausgehen.

Doch nicht nur in Onnos Leben, sondern auch im Leben seines Seriencharakters hat sich einiges verändert. In der aktuellen Handlung steckt Julian in einer gefährlichen Abwärtsspirale aus emotionalem Chaos und Drogenmissbrauch. Vor wenigen Wochen sprach der GZSZ-Star im Interview mit RTL offen über die dunkelsten Kapitel seiner Rolle: "Julian sucht. Mütterlicherseits wurde er manipuliert und bekam Liebe nur unter Bedingungen, väterlicherseits fühlte er sich von der Geburt seines Halbbruders Valentin an links liegen gelassen." Die elterliche Stabilität zerbrach früh – das enge Band zu Schwester Matilda wurde dafür umso wichtiger. Dennoch geriet Julian durch sein starkes Bedürfnis nach Anerkennung immer wieder auf Abwege.

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Onno Buß, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Onno Buß, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

RTL Onno Buß und Wolfgang Bahro als Julian und Jo Gerner bei GZSZ