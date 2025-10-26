"Leben ist vorbei": Clea-Lacys Resümee nach erstem Babyjahr

Clea-Lacy Juhn (34) blickt ungefiltert auf ihr erstes Jahr als Zweifachmama zurück – und findet klare Worte. Auf Instagram teilte die Influencerin ein Video mit Momenten aus zwölf intensiven Monaten seit der Geburt ihrer Zwillingssöhne Mika und Mišah Ende Juli 2024. An der Seite von Ehemann Hasim Krasnici erlebte sie Höhen und Tiefen. "Es war ein verdammt hartes erstes Jahr", schreibt Clea-Lacy und erinnert sich an einen besonders bewegenden Moment, in dem sie weinend auf der Treppe saß und zu ihrer Mutter sagte: "Mein Leben ist vorbei – ich packe das nicht."

Clea-Lacy beschreibt, wie ihr Start in die Mutterschaft schon vor der Geburt unter schweren Vorzeichen stand: "Nach zehn Wochen liegend im Krankenhaus – die wohl größte Herausforderung meines Lebens – dachte ich: Jetzt wird’s endlich einfacher." Doch nach dem Kaiserschnitt wurden die Tage zum Kraftakt: "Zwischen Windeln wechseln, Stillen, ständig Kleidung wechseln – es war einfach nur kräftezehrend. Schlafentzug. Dauerstress. Emotionen und Hormone, die Achterbahn fahren", so Clea-Lacy auf Instagram. Erst als ihre Söhne etwa zehn Monate alt waren, konnte sie die neue Routine wirklich genießen. Ihr Fazit fällt letztendlich positiv aus: "Es war hart. Es war intensiv. Aber es hat mich stärker gemacht – und mir eine Liebe gezeigt, wie ich sie noch nie zuvor gespürt habe."

Die Reality-TV-Bekannte, die durch "Der Bachelor" einem großen Publikum auffiel, hält die Balance aus Öffentlichkeit und Familienleben, indem sie Einblicke bewusst kuratiert und besondere Etappen teilt – mal mit glamourösen Bildern vom roten Teppich, mal mit ehrlichen Momenten aus dem Kinderzimmer. Zuletzt präsentierte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann bei einem Abendtermin in Baden-Baden elegant und gelöst, ein seltener Pärchenauftritt fernab des Babyalltags.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Mai 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, ihr Ehemann Hasim und die gemeinsamen Söhne