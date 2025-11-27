"Kleinere Probleme": Schwangere Lindsay Arnold gibt Update

Lindsay Arnold (31) hat ihren Fans ein ehrliches Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. Die ehemalige Dancing With the Stars-Profitänzerin erzählte auf TikTok, wie es ihr in den ersten Wochen mit Baby Nummer drei geht. An ihrer Seite ist Ehemann Sam Cusick, mit dem sie bereits zwei Töchter großzieht. Sie sprach über ihre bisherigen Erfahrungen und verriet, dass der Geburtstermin Mitte Juni ist. Das Geschlecht ihres kleinen Wunders kennen sie noch nicht. Sie betont: "Das Baby ist gesund."

Ganz offen schilderte Lindsay die Herausforderung, die sie schon aus den ersten beiden Schwangerschaften kennt: ein sogenanntes subchorionales Hämatom. "Bei beiden Schwangerschaften von Sage und June hatte ich ein subchorionales Hämatom", erklärte sie. "Es löst sich in den ersten Wochen und Monaten der Schwangerschaft und man blutet viel. Das ist beängstigend, weil man in der Frühschwangerschaft einfach blutet." In ihrem Fall seien diese Episoden "ziemlich harmlos" gewesen, sagte sie weiter. Dennoch bleibe ein Rest Unsicherheit: "Ich denke, alles ist okay, aber man weiß es nie." Dies seien ihre "einzigen kleineren Probleme auf dem Weg" in dieser Frühphase.

Erst vor wenigen Tagen hatte Lindsay mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram die frohe Nachricht öffentlich gemacht. "Baby Cusick #3 ist auf dem Weg. Wir könnten nicht dankbarer, glücklicher und aufgeregter sein", schrieb sie. Ihre beiden Töchter standen mit Ultraschallbildern im Mittelpunkt der rührenden Fotos, die Lindsay teilte. In den Kommentaren zeigten sich viele Freunde aus der Tanzshow begeistert, darunter Jenna Johnson (31), die schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an meine Lieblingsfamilie", und Pasha Pashkov, der jubelte: "Oh mein Gott, das sind tolle News." Auch Lindsays jüngere Schwester Rylee freute sich über den Familienzuwachs: "Juhu! Noch ein perfekter kleiner Engel."

Getty Images Lindsay Arnold, Tänzerin

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024

Getty Images Lindsay Arnold, 2019