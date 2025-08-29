Möchte Zwillingsmama Clea-Lacy Juhn noch mal ins Fernsehen?

Clea-Lacy Juhn (34) spricht über ihre Zukunftspläne, und diese beinhalten ein mögliches TV-Comeback! Seit der Geburt ihrer Zwillinge im Juli 2024 hat sich die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin aus dem Rampenlicht zurückgezogen und genießt ihre Zeit als Mama. Doch den Gedanken an eine Rückkehr ins Fernsehen hat der Social-Media-Star nicht aufgegeben. Im Interview mit Promiflash verriet sie: "Ich könnte mir vorstellen, mal wieder an einem TV-Format teilzunehmen. Allerdings sollte es zu mir passen."

Clea-Lacy hat bereits genaue Vorstellungen. Besonders interessieren sie Formate, die ihre Leidenschaft fürs Backen und Kochen aufgreifen. "Da könnte ich mir eine Back-/Kochshow gut vorstellen, da ich es liebe, zu backen oder zu kochen", plauderte sie gegenüber Promiflash aus. Aber auch Sendungen, in denen sie ihr Geschick bei Spielen oder Rätselraten unter Beweis stellen könnte, seien eine Option für die zweifache Mama. Welche Show es letztlich wird, bleibt abzuwarten, sicher ist jedoch, dass Clea-Lacy ihre Fans damit neugierig macht.

Clea-Lacy berichtete zudem, wie sehr sie die Mutterrolle erfüllt. "Das Schönste ist, die bedingungslose Liebe zu spüren und ebenso zu geben und zu sehen, wie die Jungs die Welt entdecken und eigene Charaktere entwickeln", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Für die Influencerin bekam die Beziehung zu ihrer eigenen Mutter durch die Geburt der Zwillinge noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Werte, die einst ihre Mama ihr beigebracht hat, gibt sie nun stolz an ihre beiden Jungs weiter.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihre Söhne, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / hasim.life Hasim, Clea-Lacy Juhn und ihre Zwillinge im Juli 2025

Anzeige