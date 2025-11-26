North West erobert New York in teuren Designer-Klamotten

North West (12) setzt erneut ein Statement als Stil-Ikone: Gemeinsam mit einer Freundin wurde die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) in New Yorks angesagtem Stadtteil SoHo gesichtet, wo sie in einem auffälligen Look von Balenciaga unterwegs war. Ihr Outfit bestand aus der mit Nieten besetzten Cagole XS Schultertasche, einem Football-inspirierten V-Ausschnitt-Shirt, ihren geliebten Hardcrocs-Clogs mit Metallelementen sowie All-Around-Blackletter-Socken. Abgerundet wurde der Look mit einem Anhänger von Vivienne Westwood (†81), einer übergroßen Sonnenbrille und einer beeindruckenden Sammlung aus Silberschmuck. Zusammen kommt der Designer-Look auf umgerechnet rund 4.300 Euro.

Die modische Tour durch Manhattan folgt einem Jahr voll mutiger Looks von North, die regelmäßig für Gesprächsstoff sorgen. Auf Social Media postete sie kürzlich Bilder, auf denen sie mit blauen Kontaktlinsen, Grillz und einem falschen Septum-Piercing zu sehen war – ein Look, der unter ihren Fans hitzige Diskussionen auslöste. Aber auch wenn solche Diskussionen um ihr Erscheinungsbild nicht neu sind, bleibt North gelassen. Auf ein TikTok-Video, das mit der Überschrift "North West, 12, bereitet Fans mit neuem Look Sorge" überschrieben war, antwortete sie kühl: "Das ist doch völlig unwichtig."

Schon vor drei Monaten sorgte North bei einem Familienausflug in Rom für Schlagzeilen: Mit blauen Zöpfen, schwarzem Korsett, silber-schwarzem Minirock und schweren Boots löste sie online erneut Diskussionen über altersangemessene Looks aus. Einige Nutzer auf X warfen ihrer Mama Kim vor, "zu nachsichtig" zu sein. Die Unternehmerin blieb jedoch entspannt und erklärte im "Call Her Daddy"-Podcast, sie sehe in der Mode eine Möglichkeit für ihre Tochter, sich auszudrücken: "Ich sage: 'Schatz, wenn du blaue Haare willst, dann ist das eben so.' Es macht sie so glücklich."

TikTok / kimandnorth North West und eine Freundin in New York, November 2025

kimandnorth North West im Oktober 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024