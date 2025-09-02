Erstes Bild von Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday"

Die Vorfreude der Fans ist enorm seit der Nachricht, dass Superstar Lady Gaga (39) einen Auftritt in der zweiten Staffel der Netflix-Serie Wednesday haben wird. Wie der Streaming-Anbieter bereits bekannt gab, wird Lady Gaga als die geheimnisvolle Lehrerin Rosaline Rotwood an der düsteren Nevermore Academy zu sehen sein. Auf einem kürzlich – unter anderem auf Instagram – veröffentlichten Bild sieht man die Sängerin und Schauspielerin mit blasser Haut, ernstem Gesichtsausdruck und blonden Haaren. An ihrer Seite ist das eiskalte Händchen zu sehen, der treue Begleiter von Wednesday Addams.

Kürzlich erschien Lady Gaga zur Wednesday-Party in New York neben den Hauptdarstellerinnen Jenna Ortega (22), Emma Myers (23) und Joy Sunday. Jenna, die auch als Produzentin der Serie fungiert, lobte die Sängerin für ihre eindrucksvolle Adaption der Rolle. "Sie ist einfach unglaublich", sagte Jenna in einem Interview mit Netflix. Bei dieser Feierlichkeit überraschte die Sängerin die Anwesenden mit einer Darbietung ihres neuen Songs "The Dead Dance", der auch in der Serie zu hören sein wird.

Schon als bekannt wurde, dass Lady Gaga zur Serie stößt, sorgte diese Nachricht für weltweite Fanbegeisterung. Neben ihrer Schauspielerfahrung schätzen ihre Fans auch ihren musikalischen Einfluss auf Produktionen. Ihr Beitrag zur Serie, sowohl als Schauspielerin als auch als Musikerin, spiegelt wider, was ihre Anhänger an ihr schätzen: die Fähigkeit, sich stets neu zu erfinden und in unterschiedlichen Rollen zu glänzen. Die neuen Folgen sind ab dem 3. September bei Netflix zu sehen.

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

Sophy Holland/Netflix Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday", Staffel 2

Helen Sloan / Netflix Jenna Ortega und Co., "Wednesday"-Cast

