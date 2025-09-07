Fans enttäuscht von Lady Gagas kurzem "Wednesday"-Auftritt

Mit ihrem Auftritt in der zweiten Staffel der viel beachteten Serie Wednesday hat Lady Gaga (39) die Meinungen der Zuschauer gespalten: Während die einen ihre schauspielerische Leistung loben, üben andere heftige Kritik am Auftritt der Sängerin und Schauspielerin, die in der Rolle der Rosaline Rotwood zu sehen ist. Der Grund: Lady Gaga erscheint lediglich in zwei kurzen Szenen, die insgesamt unter zwei Minuten dauern – eine Enttäuschung für viele Fans.

In den sozialen Medien machten Fans ihrer Enttäuschung über die kurze Bildschirmzeit ihres Idols Luft. Lady Gaga tritt in der sechsten Episode in Erscheinung, als die Hauptfigur der Serie Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega (22), das Grab der verstorbenen Professorin Rosaline besucht. Gefeiert wird hingegen Lady Gagas neuer Song "The Dead Dance", den sie in der Serie präsentiert. In einem Interview mit Tudum erklärte die 39-Jährige, dass der Song der Auslöser war, um eine Rolle in der Serie zu übernehmen. Die Herausforderung, Musik und Serie perfekt zu vereinen, war genau das, was sie zur Annahme des Angebots bewog.

Lady Gaga ist seit langem bekannt für ihre vielseitigen Talente, die weit über das Singen hinausgehen. Sie hat inzwischen eine beachtliche Karriere als Schauspielerin aufgebaut und brillierte in diversen Filmen wie A Star Is Born oder "House of Gucci". Auch wenn die Fans mehr von ihr in "Wednesday" erwartet hatten, bleibt ihr kurzer Auftritt ein Vorstoß in ein weiteres Filmgenre. Die vollständige zweite Staffel von "Wednesday" ist ab sofort auf Netflix verfügbar.

Sophy Holland/Netflix Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday", Staffel 2

Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

Helen Sloan / Netflix Jenna Ortega und Co., "Wednesday"-Cast