Trotz Rekord: Zuschauerzahlen von "Wednesday" brechen ein

Die zweite Staffel von Wednesday musste bei den Streamingzahlen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Zwar legte die Serie mit 50 Millionen Aufrufen in der ersten Woche – nach Veröffentlichung der ersten vier Folgen am 6. August 2025 – einen starken Start hin, doch beim Launch der restlichen Episoden sank das Interesse laut Variety drastisch. Die letzten vier Folgen, die am 3. September erschienen, verzeichneten nur noch 28,2 Millionen Aufrufe – ein Minus von 43,6 Prozent. Dennoch erreichte die Fantasy-Horror-Serie mit Jenna Ortega (22) in 91 Ländern Platz 1 der Streaming-Charts, was die weiterhin große Fangemeinde unterstreicht.

Netflix scheint trotz der rückläufigen Zahlen großes Vertrauen in die Marke "Wednesday" zu haben. Schon vor der Premiere der zweiten Staffel wurde eine dritte Staffel bestellt, die Gerüchten zufolge noch Ende dieses Jahres in Produktion gehen könnte. Außerdem sollen die Serienschöpfer Al Gough und Miles Millar an einem Spin-off arbeiten, das sich auf ein anderes Mitglied der Addams Family konzentriert. Im Gespräch ist eine Serie über Onkel Fester, gespielt von Fred Armisen (58), der gegenüber Deadline bestätigte, dass es bereits entsprechende Überlegungen gibt.

Der Hype um "Wednesday" bleibt also ungebrochen – mit Ausnahme eines Details der aktuellen Staffel, das viele Zuschauer irritierte. Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (39), die als Rosaline Rotwood auftrat, sorgte für kontroverse Reaktionen. Nach ihrer Ankündigung als Teil der Serie hatten Fans deutlich mehr Screentime erwartet und waren enttäuscht, dass sie lediglich in zwei kurzen Szenen mit zusammen weniger als zwei Minuten zu sehen war. Ob Spin-offs oder die kommende Staffel diesen Eindruck wieder ausgleichen können, bleibt abzuwarten.

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Sophy Holland/Netflix Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday", Staffel 2