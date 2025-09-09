"Wednesday"-Geheimnis gelüftet: So entstand Jennas Narbe

Die Schauspielerin Jenna Ortega (22) kehrt in die ikonische Rolle der Wednesday Addams in der zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie Wednesday zurück und begeistert Fans mit einem neuen Video auf TikTok. In diesem Clip enthüllt das Styling-Team hinter den Kulissen, wie sie Jennas dunkle, glatte Haare in die charakteristische Frisur verwandeln. Vom kämmenden Glätten bis hin zum präzisen Flechten – jedes Detail ist gut durchdacht. Auch ihr unverkennbares Pony wird sorgsam fixiert, um während der Dreharbeiten perfekt in Form zu bleiben. Besonders spannend: Eine speziell für Jenna angefertigte prothetische Narbe verleiht dem Look ein zusätzliches Geheimnis.

Das Team zeigt in dem Video, wie es die Narbe mit einem schwarzen Pinsel und Kunstblut raffiniert in Szene setzt und mithilfe von falschen Klammern echtes Verletzungsgewebe simuliert. Die kunstvoll gestalteten Narben und Schnittwunden zieren nicht nur Jennas Gesicht, sondern auch ihren Haaransatz. Überraschend für viele Fans: Beim ersten Ansehen der neuesten Episoden, die seit dem 3. September streambar sind, fielen diese Details gar nicht sofort ins Auge. Kommentare auf TikTok deuten darauf hin, dass viele Zuschauer die Narbe erst bei genauerem Hinsehen bemerkten und nun neugierig erkunden, welche Details ihnen in weiteren Folgen möglicherweise noch verborgen geblieben sind.

Jenna Ortega, bereits in jungen Jahren für ihr schauspielerisches Talent bekannt, zieht jetzt als düsterer Teenager weltweit das Publikum in ihren Bann. Die 23-Jährige hat seit ihrem Einstieg in die Unterhaltungsbranche nicht nur an Erfahrung, sondern auch an Ansehen gewonnen. Neben ihrer Rolle als Wednesday zieht sie mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer Affinität zu dramatischen Charakteren immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Abseits der Leinwand zeigt sich Jenna häufig modebewusst bei öffentlichen Auftritten und teilt gerne persönliche Einblicke in ihren Alltag auf Social Media, die Einblicke in die Arbeit und das Leben eines jungen Hollywood-Stars gewähren.

Anzeige Anzeige

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Anzeige Anzeige

TikTok / wednesdaynetflix Jenna Ortega verwandelt sich in ihre Rolle "Wednesday"

Anzeige Anzeige

Imago Jenna Ortega, "Wednesday 2" Premiere, 2025