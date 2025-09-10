Achtung, Spoiler: So endet zweite Staffel von "Wednesday"

Die zweite Hälfte der zweiten Staffel der Netflix-Serie Wednesday sorgt bei Fans für Schockmomente und dramatische Wendungen. Wer die Episoden noch nicht geschaut hat und nicht gespoilert werden möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen. Als Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega (22), erkennt, dass ihr Bruder Pugsley von dem wiedererweckten Isaac Night, einem ehemaligen Schüler der Nevermore Academy, entführt wurde, eilt sie ihm zur Rettung. In einem packenden Showdown im Iago Tower konfrontiert sie nicht nur Isaac, sondern auch Tyler Galpin, der sie schockiert darum bittet, sein Leben zu beenden. Stattdessen entscheidet sich Wednesday jedoch, ihm zu helfen, nutzt diesen Augenblick, um eine von Isaac gebaute Maschine zu zerstören und ihren Bruder zu befreien.

Doch die Dramatik reißt nicht ab: Enid Sinclair, Wednesdays loyale Mitbewohnerin und Freundin, opfert ihre menschliche Form, indem sie sich in einen Alpha-Werwolf verwandelt und damit Wednesday davor bewahrt, lebendig begraben zu werden. Diese Transformation hat jedoch schwerwiegende Konsequenzen, da Enid ihre menschliche Gestalt nicht wiedererlangen kann und schließlich in die Wildnis flieht. Währenddessen enthüllt ein letzter Schockmoment, dass Wednesdays verschwunden geglaubte Tante Ophelia Addams offenbar noch am Leben ist und sich an einem geheimen Ort versteckt hält. Dort scheint sie besessen davon, ihrem eigenen Familienmitglied zu schaden. Es wird angedeutet, dass Wednesdays Großmutter etwas mit ihrer weggesperrten Tante zu tun hat.

Die Serie hat zudem durch ihren prominenten Gastauftritt Schlagzeilen gemacht: Keine Geringere als Sängerin Lady Gaga (39) ist als Geistererscheinung der Professorin Rosaline Rotwood zu sehen. Ihr kurzer, mystischer Auftritt in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel sorgte bei den Fans jedoch für gemischte Reaktionen: Während ihre Präsenz zweifellos Eindruck hinterließ, waren viele Zuschauer enttäuscht, dass Gaga lediglich in wenigen kurzen Szenen zu sehen war. Dies tat dem spannungsreichen Staffelfinale jedoch keinen Abbruch, das Zuschauer nach den Cliffhangern erwartungsvoll auf eine mögliche dritte Staffel einstimmt.

Jonathan Hession / Netflix Agnes, Wednesday und Enid, "Wednesday" Staffel 2

Netflix Tante Ophelia Addams in "Wednesday" Staffel 2

Sophy Holland/Netflix Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday", Staffel 2