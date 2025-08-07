"Wednesday" Staffel 2 erobert nach einem Tag Netflix-Charts

Die düstere Erfolgsserie Wednesday feiert ihr großes Comeback und erobert mit der zweiten Staffel direkt die Spitzenposition der Netflix-Charts, berichtet unter anderem Moviepilot. Nach fast drei Jahren Wartezeit sind Fans weltweit begeistert, die ikonische Addams-Family-Figur, gespielt von Jenna Ortega (22), wiederzusehen. Die Serienneuheit verdrängt den Thriller "Untamed" von Platz 1, der sich zuvor zwei Wochen lang dort gehalten hatte. In der zweiten Staffel muss sich die titelgebende Heldin nicht nur erneut an der rätselhaften Nevermore Academy behaupten, sondern auch mit neuen Mysterien, einer mysteriösen Stalkerin und den Schatten der Addams-Family-Vergangenheit zurechtkommen. Ihre treue Mitbewohnerin Enid, dargestellt von Emma Myers (23), steht ihr wieder zur Seite.

Die Rückkehr von "Wednesday" wird von den Fans mit Begeisterung aufgenommen, was sich auch in der beeindruckenden Performance der Show zeigt: Binnen eines Tages katapultierte sich die zweite Staffel auf Platz 1 der Netflix-Charts und übertrifft damit sogar Hits wie die dritte Staffel von "Squid Game" und die zweite Staffel von "Sandman". Die erste Staffel von "Wednesday", die Ende 2022 erschien, hält weiterhin den Titel der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten und erreichte in den ersten drei Monaten 252 Millionen Views. Nun stehen die Chancen gut, dass die Fortsetzung diesen Triumph fortsetzt, auch wenn die Fangemeinde gespannt abwartet, wie sich die weiteren neuen Episoden entwickeln werden.

Abgesehen von den Chartplatzierungen weckt die Serie auch durch den einzigartigen Stil und die bekannten Gesichter Neugier. Jenna verleiht der Figur Wednesday Addams erneut ihren markanten, düsteren Charme, während Catherine Zeta-Jones (55) in der Rolle der Morticia Addams für eine familiäre Note sorgt. Die anstehende zweite Hälfte der Staffel, die am 3. September erscheint, verspricht, die bisher aufgeworfenen Geheimnisse und Intrigen aufzulösen. Besonders bemerkenswert bleibt die effektvolle Chemie zwischen Jenna und Emma, die die Freundschaft zwischen den ungleichen Figuren Wednesday und Enid überzeugend und mitreißend darstellt. Für viele Zuschauer liegt genau darin die faszinierende Stärke von "Wednesday".

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Jenna Ortega bei der Paris-Premiere von "Wednesday" Staffel 2, August 2025

Anzeige Anzeige

Jonathan Hession / Netflix Emma Myers als Enid Sinclair und Jenna Ortega als Wednesday, "Wednesday" Staffel 2