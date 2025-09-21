Im August in Klinik: Timur Ülker gibt Gesundheitsupdate

Timur Ülker (36) geht es nach nervenaufreibenden Wochen endlich wieder besser. Der GZSZ-Star machte im August mit besorgniserregenden Nachrichten auf sich aufmerksam: Er musste überraschend für einige Tage ins Krankenhaus. "Es war eine akute Phase. Also, ich hatte eine akute Entzündung. Ich war dann im Krankenhaus und habe Antibiotika bekommen", verrät er im Interview mit RTL über seine damalige Verfassung.

Im Zuge der Untersuchung habe der ehemalige Dschungelcamper gleich "alles komplett checken lassen". Körperlich hinterließ die Zeit ihre Spuren. "Ich habe zwar zehn Kilo abgenommen und das in neun Tagen. Ich konnte nicht essen", erklärt Timur, fügt jedoch dankbar hinzu: "Aber jetzt stehe ich hier und es ist alles gut." Wie er in den vergangenen Monaten spüren durfte, ist "Gesundheit das größte Gut" – was man zu schätzen und zu pflegen wissen sollte. "Einfach mal Urlaub machen, was für die Seele machen, das ist auch immer sehr wichtig. Einfach weniger Stress haben", appelliert die TV-Bekanntheit an seine Fans.

Der 36-Jährige und seine Liebsten mussten in den vergangenen Monaten noch einen weiteren Schreck verkraften: Sie mussten sich von ihrer geliebten Bulldogge Avani verabschieden. Sie ist an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. "Es hat uns viel mehr mitgenommen, als wir dachten. Dieser Trennungsschmerz, den kannten wir so gar nicht", gab Timur im August gegenüber Bild zu verstehen. Die Kleine wurde vor fünf Jahren aus einer Tötungsstation gerettet und kam mit nur einem sehenden Auge zu der Familie.

IMAGO / Future Image Timur Ülker, Schauspieler

IMAGO / Eventflash Timur Ülker im Januar 2025

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Familie und der Bulldogge Avani