Michael Urie enthüllt: Harrison Ford ist gar nicht mürrisch

Michael Urie (45), bekannt aus der Serie "Shrinking", hat überraschenderweise über die Zusammenarbeit mit Harrison Ford (83) geschwärmt. Auf die Frage, wie der Hollywoodstar wirklich sei, erklärte Michael in einem Gespräch mit dem Magazin People begeistert, er sei "albern" und mache die Arbeit am Set zu einem Vergnügen. Auch Harrisons oft als "mürrisch" wahrgenommene Erscheinung kommentierte er: "Ich weiß, dass er auf dem roten Teppich mürrisch wirkt, aber das ist nur gespielt", betonte er. "Das ist nur Show. In Wahrheit ist er sehr liebenswürdig und liebt es, da zu sein." Harrison, der in der Serie den Therapeuten Dr. Paul Rhodes verkörpert, sei am Set äußerst engagiert und widme sich jeder Szene mit äußerster Sorgfalt.

Die Comedyserie "Shrinking" wird am 28. Januar 2026 mit ihrer dritten Staffel bei Apple TV starten und Harrison Ford noch stärker in den Mittelpunkt rücken. "Die kommende Staffel wird eine großartige Bühne für ihn sein", verriet Michael weiter. Die Serie, die von Jason Segel (45) und Brett Goldstein mitentwickelt wurde, erzählt die Geschichte eines trauernden Therapeuten (gespielt von Jason), der bei der Arbeit unkonventionelle Wege einschlägt. Mit namhaften Darstellern wie Jessica Williams, Wendie Malick und Luke Tennie hat die Serie bereits breite Anerkennung erhalten. Ein besonderes Highlight der neuen Staffel wird die Rückkehr von Michael J. Fox (64), bei dem 1991 Parkinson diagnostiziert wurde, sein, der für eine Gastrolle seine Schauspiel-Rente unterbricht.

Neben dem schauspielerischen Niveau kommen auch Emotionen nicht zu kurz, wie Michaels Erzählungen belegen. Besonders beeindruckt zeigte sich der Schauspieler, der seinen Durchbruch 2006 mit seiner Rolle als Marc St. James in der Fernsehserie "Alles Betty!" (Originaltitel: "Ugly Betty") hatte, von einer der ersten Szenen mit Harrison und Michael J. Fox: "Alle am Set waren völlig gerührt und hatten Tränen in den Augen. Es war einfach wunderschön." Michael J., der in den 1980er-Jahren durch die Serie "Familienbande" und insbesondere durch den Film Zurück in die Zukunft (1985) weltberühmt wurde, spielt in der Serie neben dem seit 1981 gefeierten Indiana-Jones-Star, dessen Figur ebenfalls mit der Krankheit kämpft. Zu sehen, wie diese beiden Ikonen in einer so intensiven Szene aufeinandertreffen, sei einer von vielen unvergesslichen Momenten vor und hinter der Kamera gewesen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Michael Urie schwärmt von der Zusammenarbeit mit Harrison Ford, 2025.

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Getty Images Michael J. Fox, Filmstar