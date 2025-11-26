Warum Prinz Philip am Hochzeitstag mit dem Rauchen aufhörte

Heute vor genau 78 Jahren, am 20. November 1947, gaben sich Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) in der Westminster Abbey das Jawort. Ein historischer Tag, an dem Philip seiner Elizabeth nicht nur seine ewige Liebe versprach, sondern auch, ab sofort mit dem Rauchen aufzuhören. Das tat er auf Wunsch seiner Verlobten, berichtet Daily Mail. Die damalige Prinzessin Elizabeth musste am Beispiel ihres Vaters miterleben, welche gravierenden Folgen das Rauchen auf die Gesundheit eines Menschen haben kann.

König George VI. war ein Kettenraucher, dessen Erkrankungen und letztendlicher Tod auf den Zigarettenkonsum zurückzuführen waren. Auch Elizabeths Schwester, Prinzessin Margaret (†71), war bekannt dafür, zeitweise bis zu 60 Zigaretten pro Tag zu konsumieren. Philip hingegen zeigte bemerkenswerte Disziplin und wurde, wie der Autor Bryan Kozlowski in seinem Werk beschreibt, über Nacht zum Nichtraucher. Obwohl er zuvor laut Berichten täglich eine Schachtel Zigaretten konsumierte, soll er "ohne Schwierigkeiten" aufgehört haben. Um seine Nerven am Hochzeitstag zu beruhigen, griff Philip stattdessen zu einem Gin Tonic, wie Biograph Gyles Brandreth (77) berichtet.

Philip, der seine Verlobte abgöttisch liebte, hielt an seinem Versprechen fest und blieb für den Rest seines Lebens rauchfrei – ein weiteres Zeichen seiner Hingabe zu Elizabeth. Ihre Ehe währte über 73 Jahre und vereinte das Paar nicht nur privat, sondern auch in ihren royalen Pflichten. Sie teilten glückliche Momente, meisterten Herausforderungen und zählten zu den beständigsten Paaren der modernen Monarchie. Für Philip, so erinnerte sich sein einstiger Privatsekretär Michael Parker, stand stets fest: Sein oberstes Ziel sei es, Elizabeth niemals im Stich zu lassen – ein Versprechen, das er bis zu seinem Tod 2021 mit größter Loyalität hielt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinz Philip (†99)

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Juni 2014 in London