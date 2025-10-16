Sara Kulka und Ronald Schill treten bei "Die Abrechnung" an

Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66) sorgen für Spannung bei der neuen Realityshow "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", wie nun Joyn bestätigt. Die beiden TV-Persönlichkeiten waren im Juli bei Villa der Versuchung heftig aneinandergeraten und müssen nun als Team zusammenarbeiten. Dabei könnten die Hintergründe kaum brisanter sein: Ronald hatte sich auf Kosten der Gruppe eine luxuriöse Nacht gegönnt, was Sara äußerst verärgerte. Dennoch treten die beiden am 6. November gemeinsam an, um bis zu 50.000 Euro Preisgeld zu kämpfen.

In der dritten Folge von "Villa der Versuchung" gerieten Sara und Ronald heftig aneinander. Die Reality-Bekanntheit warf dem Ex-Politiker damals vor, sich egoistisch zu verhalten, nachdem er für 2.000 Euro aus dem gemeinsamen Gewinnpot den luxuriösen Master Bedroom für sich allein beansprucht hatte. In einem offenen Streit fragte Ronald spitz: "Hat sich deine billige Blondierung ins Gehirn durchgefressen?" Doch Sara ließ sich nicht einschüchtern und konterte: "Du bist ein wandelnder Perversling!" Eine Versöhnung gab es zwischen den beiden anschließend nicht.

Das Konzept der Show ist einfach, aber wirkungsvoll: Promi-Duos, die sich nicht ausstehen können, müssen unter einem Dach Aufgaben bewältigen. Neben Sara und Ronald haben auch Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (53) sowie Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) zugesagt. Ob Feinde zu Freunden werden oder der nächste Streit entbrennt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Show jede Menge Zündstoff für hitzige Diskussionen birgt. Ausgestrahlt wird "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf ProSieben und Joyn, jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.

Joyn / Christoph Köstlin Sara Kulka und Ronald Schill, "Die Abrechnung"-Duo 2025

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

Joyn / Christoph Köstlin Daniela Büchner und Patricia Blanco, "Die Abrechnung"-Duo 2025