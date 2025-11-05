FKK: Zwischen Stefan & Ronald knallt's bei "Die Abrechnung"

Bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" sollen Realitystars, die zerstritten sind, als Team gemeinsam antreten. Stefan Kleiser, der Partner von Theresia Fischer (33), tritt mit seinem Sommerhaus-Feind Umut Tekin (28) an. Aber Umut ist nicht der Erste, mit dem Stefan aneinandergerät, wie er im Promiflash-Interview verrät. Er machte schon an Tag eins dem Skandal-Richter Ronald Schill (66) eine Ansage, weil er verhindern wollte, dass dieser seine Freizügigkeit in diesem Format auslebt. "Ich habe ihm gesagt: 'Das machst du hier nicht.' Was daraus geworden ist... Das war unser erster Beef. Ja, wir waren keine fünf Minuten da", erzählt Stefan. Grundsätzlich habe er kein Problem mit FKK, er mache es sogar selbst, aber eben nur im "geschützten Bereich", wo es erlaubt sei – nicht vor laufenden Kameras im Fernsehen.

Ronald fiel schon häufiger damit auf, dass er sich ohne Bedenken in Shows präsentiere, wie am Tag der Geburt. "Der Sex-Gott aus Brasilien, wenn man daran denkt, dass er mal eine rechtsorientierte Partei gegründet hat, dass er mal ein Scharfrichter war, nämlich auch am Amtsgericht Richter und strenge Urteile gefällt hat und plötzlich beispielsweise bei Villa der Versuchung natürlich nackt durchs Format läuft, dann kann der Sender das zensieren. Das ist auch okay", schätzt Stefan den Ex-Politiker gegenüber Promiflash ein. Genau das war einer der Punkte, mit dem Ronald im Format "Villa der Versuchung" nicht nur Freunde fand. Vor allem mit Sara Kulka (35) stimmte die Chemie so gar nicht. Die beiden gerieten mehrfach aneinander. Das Model beschimpfte ihn sogar als "wandelnden Perversling". Jetzt müssen auch sie bei "Die Abrechnung" als Team agieren.

Schon zuvor war Ronalds verschwenderisches Verhalten bei "Villa der Versuchung" ein Dorn im Auge. Immerhin ging es in der Show um den ultimativen Verzicht – jeder Luxus kostete viel Geld, abgezogen von der Gewinnsumme. Dem 66-Jährigen schien das herzlich egal zu sein. Mit Freuden gönnte er sich das Luxusschlafzimmer für 2.000 Euro. In Episode drei eskalierte die Situation dann. Weil Sara ihm vorwarf, egoistisch und vor allem kein Teamplayer zu sein, fing dieser an, sie zu beleidigen: "Hat sich deine billige Blondierung ins Gehirn durchgefressen?" Dabei platzt der zweifachen Mutter der Kragen: "Du bist ein wandelnder Perversling." Mit der Meinung stand sie auch nicht alleine da: Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) stärkten Sara den Rücken.

BREUEL-BILDF/Frederik Kern, Joyn / Michael de Boer Collage: Stefan Kleiser und Ronald Schill

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser, TV-Bekanntheit

Joyn / Christoph Köstlin Sara Kulka und Ronald Schill, "Die Abrechnung"-Duo 2025