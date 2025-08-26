Netflix & Prime: Diese Streaming-Kracher kommen im September

Im September dürfen sich Streaming-Fans auf erstklassige Unterhaltung freuen, allen voran bei Prime Video. Ab dem 26. September startet dort "The Summit", eine völlig neue Reality-Show, die Felix von Jascheroff (42), Giulia Siegel (50), Ansgar Brinkmann (56) und neun weitere bekannte Gesichter auf eine außergewöhnliche Herausforderung in die Berge Neuseelands schickt. Ziel ist es, einen abgelegenen Gipfel zu erklimmen – mit Rucksäcken, die zusammen eine Million Euro Preisgeld enthalten. Doch Vorsicht: Am Ende kann nur ein Teilnehmer das Geld mit nach Hause nehmen.

Neben "The Summit" hält Prime im September noch weitere Highlights parat: Ab dem 10. September glänzen Robin Wright (House of Cards) und Olivia Cooke (House of the Dragon) in der neuen Thrillerserie "The Girlfriend". "Generation V" – die actiongeladene zweite Staffel der beliebten Superheldenserie – ist ab dem 17. September verfügbar. Und Comedy-Fans können sich auf die zweite Staffel von "Krass Klassenfahrt" mit Jonas Ems (28) freuen, die am 15. September startet. Egal, ob Spannung, Abenteuer oder Humor – der Streaming-Herbst ist gesichert!

Aber auch Netflix brilliert mit vielen Neuzugängen: Ab dem 3. September kommt endlich der heißersehnte zweite Teil der zweiten Wednesday-Staffel. "Beauty in Black" Staffel 2, die Dramaserie von Tyler Perry (55), könnt ihr ab dem 11. September streamen. Fans von Jude Law (52) und Jason Bateman (56) dürften sich ab dem 18. auf die Miniserie "Black Rabbit" freuen. Wer nicht genug von Taylor Sheridan und seinem "Yellowstone"-Imperium kriegen kann, sollte einen Blick in seine Serie "Lioness" werfen. Diese Paramount+-Serie läuft nämlich ab dem 24. September auch auf Netflix. Wer Action und Spannung mit weiblicher Agentinnen-Power liebt, sollte hier voll auf seine Kosten kommen.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Anzeige