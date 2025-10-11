Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Diane Keaton
Eilmeldung: Hollwoodlegende Diane Keaton ist verstorben
Eilmeldung: Hollwoodlegende Diane Keaton ist verstorbenGetty ImagesZur Bildergalerie

Eilmeldung: Hollwoodlegende Diane Keaton ist verstorben

- Jannike Wacker
Lesezeit: 1 min

Trauer in Hollywood. Schauspiellegende Diane Keaton (79) ist verstorben. Das bestätigen ihre Angehörigen gegenüber People. Bisher gibt es keine weiteren Details zu ihrem Tod. Die Familie bittet um Privatsphäre. Diane war seit den 70er-Jahren eine Größe in Hollywood und spielte in zahlreichen Blockbustern wie "Der Pate", "Vater der Braut" oder "Der Stadtneurotiker". Für ihre Leistung gewann sie unter anderem einen Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

In diesem Artikel