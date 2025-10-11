Eilmeldung: Hollwoodlegende Diane Keaton ist verstorben

Trauer in Hollywood. Schauspiellegende Diane Keaton (79) ist verstorben. Das bestätigen ihre Angehörigen gegenüber People. Bisher gibt es keine weiteren Details zu ihrem Tod. Die Familie bittet um Privatsphäre. Diane war seit den 70er-Jahren eine Größe in Hollywood und spielte in zahlreichen Blockbustern wie "Der Pate", "Vater der Braut" oder "Der Stadtneurotiker". Für ihre Leistung gewann sie unter anderem einen Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

