Hollywood-Legende Diane Keaton ist mit 79 Jahren verstorben

Es sind traurige Nachrichten, die am heutigen Abend Hollywood und Fans auf der ganzen Welt erschüttern. Wie People berichtet, ist die Oscar-prämierte Schauspielerin Diane Keaton im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben. Bestätigt wurde das dem Magazin exklusiv von einem Sprecher der Familie. Details zu ihrem Tod sind nicht bekannt – Dianes Familie bittet zudem darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Die Hollywood-Größe wurde durch ihre Rollen in Filmklassikern wie der "Der Pate"-Reihe und ihrer Zusammenarbeit mit Woody Allen im Film "Der Stadtneurotiker" bekannt, für den sie 1978 den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Sie prägte mit Rollen in Filmen wie "Der Club der Teufelinnen", "Vater der Braut" und "Was das Herz begehrt" nicht nur das Kino, sondern mit ihrem unverkennbaren Stil auch die Modewelt. Ihre Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Nancy Meyers sorgte für weitere Erfolge und eine Vielfalt in ihrer Filmografie. Unter anderem war sie 2021 in Justin Biebers Musikvideo "Ghost" zu sehen, was die Vielseitigkeit ihrer Karriere unterstrich. Ihre letzten Rollen spielte sie 2024 in den Filmen "Summer Camp" und "Arthur's Whisky".

Abseits ihrer beruflichen Erfolge war Diane als eigenständige und unabhängige Persönlichkeit bekannt. Sie blieb unverheiratet, adoptierte jedoch zwei Kinder, Tochter Dexter und Sohn Duke, in den Jahren 1996 und 2001. Mit Fokus auf ihre Karriere machte sie kein Geheimnis daraus, dass es in Sachen Beziehungen nicht besonders gut für sie lief. Ihr Leben als Single nahm sie zuletzt humorvoll – zu ihrem 77. Geburtstag im Jahr 2023 teilte sie auf Social Media einen Beitrag, in dem sie sich selbst selbstbewusst als die Liebe ihres Lebens bezeichnete.

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

