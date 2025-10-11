Fame-Fighting-Pressekonferenz von Raffa und Franzi eskaliert

Vor der großen Begegnung bei Fame Fighting 3 am 18. Oktober fliegen beim Presse-Event in Essen bereits die ersten verbalen Fäuste! Wie Bild berichtet, bekommen sich die Gegnerinnen Raffaela Caramela und Franziska Apollonia wegen ihrer Altlasten von Temptation Island in die Haare. Was mit einem Wortgefecht beginnt, droht schnell zu eskalieren: Als Franzi eine Gummipuppe mit dem Gesicht von Marvin Manson – Raffas Temptation-Flirt – auf die Bühne holt, platzt der der Kragen. Mit den Worten: "Franzi, du hast es wieder geschafft, alles auf Penisse zu lenken. Das ist die perfekte Überleitung", zückt sie ein gerahmtes Bild, auf dem Franzi in der TV-Show mit Raffas Ex knutscht. Dazu ergänzt sie: "Da du nicht aufhörst, über den Kuss mit Jeremy zu reden, kannst du ihn dir gleich an die Wand hängen."

Die Spannung zwischen den beiden Frauen entgeht wohl keinem Zuschauer. Auch wenn beide sich durch ihr Verhalten in der gemeinsamen Show nicht mit Ruhm bekleckert haben, scheinen sie die Fehler nach wie vor bei der anderen Person zu suchen. Ob sie die Fronten im Boxring klären werden, bleibt abzuwarten. Während der Pressekonferenz lassen die beiden ihre Fäuste noch brav bei sich – beim großen Staredown kann sich Raffaela eine körperliche Provokation aber wohl nicht verkneifen. Sie setzt dem Kuss-Drama noch einen drauf – und gibt ihrer Gegnerin kurzerhand einen provokanten Schmatzer auf den Mund.

Bei der Ausstrahlung der diesjährigen "Temptation Island"-Staffel konnte zunächst wohl niemand ahnen, dass sich eine vergebene Frau und eine Verführerin später im Boxring gegenüberstehen werden. Dass Jeremy Franzi als Retourkutsche für Raffas Fremdknutschen küsste, war zwar nicht die feine englische Art – jedoch war das Paar eigentlich mit der Intention in das Treuetest-Format gegangen, herauszufinden, ob eine offene Beziehung für sie infrage kommt. Angesichts des daraus entstandenen Dramas muss man wohl nicht das Finale des Formats gesehen haben, um zu erraten, dass Raffa und Marvin "Temptation Island" nicht bestanden haben.

Collage: Instagram, Instagram Raffaela Caramela und Franziska Apollonia

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

