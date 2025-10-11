Bert Wollersheim und Ex Ginger verstehen sich besser denn je

Bert Wollersheim (74) und Ginger Costello haben im März ihre Trennung bekannt gegeben, doch das Ex-Paar bleibt weiterhin im engen Austausch. In einem Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" verriet Bert, dass sie nach dem Beziehungsende ein besseres Verhältnis zueinander hätten als je zuvor. "Das rate ich jedem Paar. Wenn es abgelebt ist, dann sollte man sich trennen. Wir haben damit die Essenz für eine wunderbare Freundschaft gefunden, die vorher nicht so intensiv war", erklärte der ehemalige Rotlichtunternehmer und Realitystar. Trotz der Trennung steht Bert seiner Ex-Partnerin weiterhin unterstützend zur Seite: "Sie erzählt mir heute ihre Sorgen und dann helfe ich ihr."

Das Ehe-Aus scheint für die beiden die richtige Entscheidung gewesen zu sein, um alte Konflikte hinter sich zu lassen. Bert betonte, wie wichtig es sei, nicht an vergangenen Beziehungen festzuhalten, wenn sie ihren Höhepunkt überschritten haben. Stattdessen sei es entscheidend, Platz für eine neue Dynamik zu schaffen – in ihrem Fall für eine freundschaftliche Basis. Bereits wenige Wochen nach ihrer offiziellen Trennung präsentierte Ginger sich mit ihrem neuen Partner in der Öffentlichkeit. Was manche nach einer so langen gemeinsamen Zeit kränken könnte, ist für Bert aber kein Problem. Ganz im Gegenteil: Auch mit Lukas versteht er sich super.

Bereits zuvor hatte Ginger offen darüber gesprochen, dass die Trennung das Ergebnis von verschiedenen Ursachen war und dass sich die beiden in vielerlei Hinsicht einfach auseinandergelebt hätten. Auch unterschiedliche Interessen und Vorstellungen über die Zukunft trugen zum Ende der Ehe bei. Seit 2018 waren die beiden TV-Stars verheiratet. Für den 74-Jährigen war Ginger bereits die dritte Ehefrau: Bis 2005 war er mit Susan Wollersheim verheiratet, von 2010 bis 2017 war Sophia Vegas (38) die Frau an seiner Seite.

Imago Ex-Paar Bert Wollersheim und Ginger Costello im Mai 2025

Imago Lukas, Ginger Costello und Bert Wollersheim auf dem Frankfurter Oktoberfest 2025

ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019