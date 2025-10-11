Nach Beauty-OP-Gerücht: Bradley Cooper strahlt bei Premiere

Bradley Cooper (50) hatte am Freitagabend beim New York Film Festival seinen großen Auftritt. Gemeinsam mit Modedesignerin Anna Wintour (75) schritt er bei der Weltpremiere seines neuen Films "Is This Thing On?" über den roten Teppich, wie Daily Mail berichtet. Der 50-Jährige, der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führte, erschien in einem stilvollen langen Mantel, kombiniert mit einer schwarzen Hose und einem schlichten Shirt. Der Film, eine Mischung aus Komödie und Drama, erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach der Krise seiner Ehe neue Inspiration in der New Yorker Comedyszene sucht.

Neben der Begeisterung für den Film wurde Bradleys verändertes Aussehen intensiv von Fans und Experten diskutiert. Online hieß es bereits, sein neuer Look erinnere an Schauspieler Charlie Sheen (60). Einige führten diesen Eindruck auf eine mögliche kosmetische Behandlung zurück, während Schönheitschirurgen seine Erscheinung unter die Lupe nahmen und unterschiedliche Meinungen äußerten. Dr. Rian Maercks vermutet eine Straffung der seitlichen Gesichtskonturen, wodurch ein Ungleichgewicht zwischen Kieferpartie und Mittelgesicht entstanden sei. Sein Kollege Dr. John Diaz erklärte hingegen, dass die Veränderungen eher auf natürliche Alterungsprozesse wie Volumenverlust im Gesicht und eine leicht abgesunkene Nasenspitze zurückzuführen seien.

Trotz der Gerüchte um sein Äußeres konzentriert sich Bradley aktuell auf seine Arbeit und scheint keinen großen Wert darauf zu legen, was im Netz gemutmaßt wird. Privat hält sich der Schauspieler meist eher bedeckt und genießt sein Leben abseits des Rampenlichts. Nach einer kurzen Ehe mit Jennifer Esposito (52) im Jahr 2007 hat Bradley seit 2023 eine Beziehung mit dem Model Gigi Hadid (30), die beide so privat wie möglich zu halten versuchen. Mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk (39) hat er eine Tochter, mit der er regelmäßig Zeit verbringt.

Getty Images Bradley Cooper, Premiere des Films "Is This Thing On?", Oktober 2025

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid