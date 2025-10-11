Mädchen oder Junge? Dieses Geschlecht wünscht sich Sam Dylan

Sam Dylan (34) und sein Partner Rafi Rachek (35) hegen den Wunsch, Eltern zu werden. Im Interview mit Promiflash sprach Sam offen darüber, wie sie ihren Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter verwirklichen wollen. Dabei verriet er auch, ob er sich lieber einen Sohn oder eine Tochter wünschen würde – wenn er die Wahl hätte. "Hauptsache gesund, vielleicht Zwillinge", verrät der Realitystar, fügt aber hinzu: "Aber ich glaube, ich hätte schon gerne so eine Barbie, die ich so schön einkleiden kann. Ich glaube, Mädchen macht das immer noch ein bisschen mehr Spaß."

Bis das Paar seinen Kinderwunsch erfüllt und eine Leihmutter aus Amerika engagiert, wird es jedoch noch etwas dauern. Wie der ehemalige Sommerhaus-Gewinner gegenüber Promiflash erklärte, warten sie auf den richtigen Zeitpunkt. "Wenn ich wirklich keine Lust mehr auf Reality-TV habe und genug Geld beiseitegelegt habe, dann suchen wir uns eine Leihmutter", betonte Sam. Sein Ziel ist es, dass sein Kind in einer ruhigen und geborgenen Umgebung aufwächst – fernab von TV-Drehs und Social-Media-Verpflichtungen – und vor allem mit einem Vater, der sich Zeit für es nehmen kann.

Sam, der vor allem durch seine Auftritte in Reality-TV-Formaten bekannt wurde, lässt seine Fans oft an seinem Leben und seinen Träumen teilhaben. So gewährte er auch einen Einblick in seine Beziehung mit Rafi – und in die Frage, ob sie den nächsten Schritt wagen und vor den Traualtar treten wollen. "Ich warte immer, es ändert sich nur nichts. Der wird mir, glaube ich, keinen Antrag machen", gab der Prince Charming-Star im Gespräch mit Promiflash preis.

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Sam Dylan im April 2024