So wie Vanessa? Auf diesen Typ Frau steht Temptation-Alain

Alain Wollersheim ist derzeit als Verführer bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Bei "The Ultimate Hype" spricht der Sohn von Bert Wollersheim (74) mit Promiflash offen darüber, welchem Typ Frau er besondere Aufmerksamkeit schenkt – und seine Beschreibung scheint rein zufällig auf eine Teilnehmerin der Show zuzutreffen: Vanessa Nwattu, die zusammen mit ihrem Verlobten Aleks Petrovic (34) ihre Beziehung auf die Probe stellt. "Also, mein Typ ist auf jeden Fall schön braun gebrannt, dunkle Haare und dunkle Augen", verrät Alain. Zwar hätte auch eine andere Haarfarbe bei ihm Chancen, "aber ja, sowas ist eher meine Richtung", fügt er hinzu.

Vanessa ist nicht nur durch ihre Teilnahme an der derzeitigen Staffel, sondern auch als Reality-TV-Star bekannt. Gemeinsam mit Aleks stellt sie sich der Herausforderung, sich inmitten der Verführer und Verführerinnen der Show zu bewähren. Alains Äußerungen werfen da natürlich die Frage auf, ob er es wohl auf Vanessa abgesehen haben könnte. Viel darf der ehemalige Forsthaus Rampensau-Teilnehmer allerdings nicht verraten. "Seid gespannt – wird lustig, auf jeden Fall...", betont er gegenüber Promiflash. Das Format sorgte in der Vergangenheit immer wieder für überraschende Wendungen und brisante Momente zwischen den Teilnehmern. Zuschauer dürfen sich also wieder auf spannende Dynamiken einstellen.

Wie sich Alain in seiner Rolle als Treuetester schlägt, bleibt abzuwarten. Im Gespräch mit Promiflash verriet er jedoch, dass er einen klaren Plan verfolgte und die Sache mit Bedacht angegangen ist. "Meine Strategie war, alles ruhig und langsam angehen zu lassen, weil man darf ja nicht vergessen: Das sind immer noch vergebene Frauen", erklärte der Nachwuchs der Rotlichtlegende. Es sei ihm wichtig gewesen, nicht "zu aufdringlich" zu wirken, um zu vermeiden, dass die Kandidatinnen ihn zu schnell durchschauen: "Deswegen muss man erst mal eine freundschaftliche Basis aufbauen, und dann kann es zu einer emotionalen Ebene werden."

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Verführer Alain Wollersheim

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Imago Alain Wollersheim bei "The Ultimate Hype" 2025