Ralph Lauren enthüllt Selena Gomez' geheime Hochzeitsrobe

Selena Gomez (33) bezauberte ihre Fans mit einem unerwarteten Outfit, das sie bei ihrem Probedinner vor der Hochzeit mit Benny Blanco (37) trug. Am 27. September fand die Hochzeit in einer malerischen Gärtnerei in Santa Barbara, Kalifornien, statt, doch erst am 10. Oktober enthüllte Ralph Lauren (85) auf Instagram Bilder des besonderen Looks. Für das intime Probedinner entschied sich die Sängerin und Schauspielerin für ein weißes Blazerkleid der Luxusmarke, verziert mit Perlenknöpfen, einer Blumenapplikation und einer raffinierten Rückenschnürung. Mit spitzen weißen Schuhen und Diamantohrringen rundete sie ihren stilvollen Look ab. Benny trug dazu ein klassisches graues Ensemble.

Die eigentliche Trauung, die auf einer Klippe über dem Santa Barbara Channel stattfand, wurde begleitet von einer Reihe glamouröser Events. Für die Feierlichkeiten trug Selena Gomez insgesamt vier verschiedene Outfits, darunter ein maßgeschneidertes Halterneck-Kleid von Ralph Lauren, das mit Blumen und Kristallen verziert war. Zu den prominenten Gästen der Feierlichkeiten zählten Größen wie Taylor Swift (35), Ed Sheeran (34) sowie ihre Co-Stars aus "Only Murders in the Building", Steve Martin (80) und Martin Short (75). Besonders romantisch: Benny Blanco bezeichnete Selena in einem Instagram-Post als eine "echte Disney-Prinzessin" und teilte emotionale Einblicke in den Hochzeitstag mit seinen Fans.

Selena und Benny Blanco machten ihre Beziehung erstmals im Dezember 2023 öffentlich und verlobten sich nur ein Jahr später. Für Selena, die sich immer wieder gerne emotional mit ihren Fans verbindet, war dieser Schritt von großer Bedeutung. In einem Instagram-Post teilte sie eine Nahaufnahme ihres Hochzeitskleids, das ihre Initialen und das Hochzeitsdatum enthielt, und schrieb dazu ihre Gedanken zu Liebe und Zusammenhalt. Ihr enger Freundeskreis, zu dem auch Taylor Swift zählt, unterstützte sie bei jedem Schritt dieser besonderen Reise. Während Selena nun ihre neue Rolle als Ehefrau genießt, träumt sie laut eigenen Aussagen bereits von ihrer Zukunft als Mutter.

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025

Getty Images Selena Gomez im Mai 2025

