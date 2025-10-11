Selbstliebe nach Mobbing: Tallulah Willis packt Details aus

Tallulah Willis (31), die Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (70), hat auf Instagram eine sehr persönliche Reise geteilt. Die 31-Jährige sprach offen über ihre Erfahrungen mit Mobbing und Selbsthass, ausgelöst durch Kommentare über ihre äußere Erscheinung – vor allem ihr markantes Kinn, das sie von ihrem berühmten Vater geerbt hat. In einem emotionalen Beitrag veröffentlichte sie Bilder von sich und Bruce Willis, die ihre Ähnlichkeit unterstreichen, und schrieb: "Meine Güte! Wenn ich nicht das Kind dieses Mannes bin." Früher empfand sie ihr Kinn als Makel und dachte sogar daran, "alles zu beenden". Heute sieht Tallulah dieses unverwechselbare Merkmal jedoch als "kostbarstes Geschenk".

In einem weiteren Post ging Tallulah auf eine Schlagzeile ein, die ihre Worte falsch interpretiert hatte. Diese beschrieb ihre emotionalen Reflexionen über das Kinn lediglich als Grund für positive Gefühle. "Moment mal, das ist tatsächlich eine wahnsinnige Schlagzeile. WAS? Ich lache irgendwie, bin aber auch sehr beunruhigt über diese Fehlwahrnehmung", schrieb sie dazu und zeigte sich alarmiert über das Missverständnis. Die Schauspielerin erklärte, wie herausfordernd es sein kann, sich in der Öffentlichkeit verwundbar zu zeigen. Als Konsequenz kündigte sie an, sich erst einmal eine kurze Pause vom Internet zu nehmen, um Kraft zu tanken. Trotz dieses Rückzugs bleibt sie entschlossen, ihre Botschaft der Selbstakzeptanz und Stärke zu verbreiten.

Kurz darauf meldete sich Tallulah aber erneut zu Wort – dieses Mal anlässlich des Welttages der psychischen Gesundheit. Sie teilte ein Bild von sich und ermutigte ihre Follower: "Psychische Gesundheit kann schön sein und Körper können lernen, sich schön zu fühlen." Tallulah, die immer wieder auf mentalen Druck aufmerksam macht, forderte ihre Community dazu auf, Raum für die positiven Dinge im Leben zu schaffen. Ihre Worte zeigen, dass es auch nach schwierigen Erfahrungen möglich ist, Heilung und Schönheit in sich selbst zu finden.

Getty Images Tallulah Willis im April 2024

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis halten Händchen

Getty Images Tallulah Willis bei der Premiere von "Maxxxine" im Juni 2024