Tanja Tischewitsch ist sicher: Sie gewinnt Promi BB 2025

Tanja Tischewitsch (36) hat sich zur aktuellen Staffel von Promi Big Brother geäußert und einen klaren Favoriten benannt. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie, dass die Reality-TV-Kandidatin Pinar Sevim ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Sieg habe. "Allein schon, weil die so eine süße, sympathische Art hat", begründete das TV-Sternchen ihre Einschätzung. Solche Persönlichkeiten kämen beim Publikum oft besonders gut an, erinnerte sich Tanja und führte Beispiele wie Evelyn Burdecki (37) an, die ebenfalls durch ihre Herzlichkeit überzeugte.

Darüber hinaus brachte Tanja jedoch auch weitere Namen ins Spiel. Sie könne sich ebenso vorstellen, dass etwa Marc Terenzi (47) wegen seiner lockeren und charismatischen Art weit kommen könnte. Im Allgemeinen, so Tanja weiter, hätten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem markanten Akzent häufig eine hohe Sympathiewirkung. Persönlichkeiten wie Sylvie Meis (47) oder Jorge González (58) hätten dies in anderen Formaten bereits eindrucksvoll bewiesen.

Tanja selbst war in der Vergangenheit immer wieder in Reality-TV-Shows vertreten und beweist dabei Vielseitigkeit. Neben ihren Auftritten als Kandidatin nimmt sie auch zunehmend moderierende Rollen ein. Ihr jüngstes Abenteuer in der Sendung "The Summit" zeigt, dass die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin nicht nur als Einzelkämpferin überzeugt, sondern sich auch als flexible Teamplayerin bewährt. Erfahrungen, die ihr offenbar auch helfen, die Dynamik in anderen Shows wie "Promi Big Brother" treffsicher einzuschätzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar