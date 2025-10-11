Das sind die "Schlagerboom"-Gäste von Florian Silbereisen

Florian Silbereisen (44) lädt erneut zur wohl größten Schlager-Party des Jahres ein. Am 17. und 18. Oktober wird der Hallenkomplex in Dortmund zum Schauplatz des "Schlagerbooom", bei dem über 20.000 Fans zwei Tage lang mit ihren Stars feiern können. Der beliebte Moderator verspricht Großes und kündigt an, dass diese Ausgabe der Show bisher alle Rekorde brechen wird. Unterstützt wird er von hochkarätigen Gästen wie Andrea Berg (59), Roland Kaiser (73), Maite Kelly (45), Santiano, DJ Ötzi (54) und Conchita Wurst (36). Auch die No Angels, Melissa Naschenweng (35), Andy Borg (64), Mickie Krause (55) und viele weitere Künstler sind mit dabei.

Das Programm verspricht nicht nur musikalische Highlights, sondern auch einige Überraschungen. Laut dem ORF dürfen sich die Zuschauer auf weitere ungenannte Stars freuen, die möglicherweise erst während der Show enthüllt werden. Thomas Anders (62), der bereits in der Vergangenheit an Silbereisens Seite zu sehen war, wird ebenfalls auftreten, auch wenn er betonte, dass es keine Duette geben werde. Florian selbst ist begeistert und hält geheimnisvoll fest: "So einen 'Schlagerbooom' wie in diesem Jahr gab es noch nie!" Für zusätzliche Spannung sorgt, dass nicht alle Highlights vorab verraten werden.

Abseits des Rampenlichts kann Florian auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Der Moderator, Sänger und Schauspieler steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt der Schlagerszene und hat sich mit seiner lockeren, sympathischen Art eine breite Fangemeinde aufgebaut. Nun konzentriert er sich ganz auf die Vorbereitungen für das Schlager-Spektakel und arbeitet mit seinem Team daran, den Fans zwei unvergessliche Abende zu bieten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen und Thomas Anders, Schlagerstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Moderator