Für ihren Hund: Das war Diane Keatons letzter Instagram-Post

Die Welt trauert um die legendäre Schauspielerin Diane Keaton, deren Tod im Alter von 79 Jahren vor wenigen Stunden bekannt wurde. Voller Trauer finden sich einige ihrer Fans auf ihrem Instagram-Account – der letzte Post der Hollywood-Ikone liegt jedoch schon einige Monate zurück. Am 11. April teilte sie zu Ehren des nationalen Haustiertags einige Schnappschüsse mit ihrem geliebten Hund namens Reggie.

Dass Diane zu dem Vierbeiner eine ganz besondere Verbindung hatte, zeigt sich auch auf ihrem restlichen Profil. In regelmäßigen Abständen teilte die Oscar-Preisträgerin Fotos und Videos von und mit dem Retriever. Auch als Profilbild wählte sie eins, das sie und Reggie zeigte. So wie die zahlreichen Filme, in denen sie im Laufe ihres Lebens mitspielte, kam auch ihre Liebe zu Tieren im Netz sehr gut an. "Eine wahre Legende. Danke für dein Talent, deine Tierliebe, deinen Charme. Du wirst vermisst werden", kommentiert einer von unzähligen trauernden Nutzern unter Dianes letztem Beitrag.

Diane, die für ihren einzigartigen Stil bekannt war, prägte ihre beeindruckende Filmkarriere mit Klassikern wie "Der Pate", "Der Stadtneurotiker" und "Book Club". Die 79-Jährige blieb ihr Leben lang unverheiratet – adoptierte aber zwei Kinder. Ihre Tochter Dexter nahm sie im Jahr 1996 auf, ihr Sohn Duke folgte 2001. Die genauen Umstände ihres Todes wurden bislang nicht bekannt gegeben, und ihre Familie hat um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit gebeten.

Instagram / diane_keaton Diane Keaton und ihr Hund Reggie im Februar 2024

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

