Sydney Sweeney genießt gemütliche Tage in London

Sydney Sweeney (28) hat sich auf ihrem London-Trip eine wohlverdiente Auszeit gegönnt. Die Schauspielerin entspannte in einem Whirlpool, während sie einen tief ausgeschnittenen schwarzen Badeanzug trug, wie aus einem Schnappschuss hervorging, den sie mit ihren Fans auf Instagram teilte. Neben Wellness-Genüssen unternahm sie in der malerischen Umgebung des Soho Farmhouse einen Ausritt und genoss anschließend einen Helikopterflug über die Stadt. Sie schrieb zu ihrem Post: "Kleiner London-Ausflug". Während der Reise zeigte sie sich auch in anderen Outfits, etwa in einem schwarzen Jacket und passenden Gummistiefeln im Old-Money-Stil.

Doch auch beruflich sorgte Sydney für Aufmerksamkeit: Sie postete das Cover der Dezember-Ausgabe von Sports Illustrated, auf dem sie zusammen mit Christy Martin zu sehen ist. Ihr Film "Christy", der die Lebensgeschichte der Boxerin erzählt, enttäuschte zwar an den Kinokassen und ging bei den Golden-Globes-Nominierungen leer aus, dennoch verteidigte die Schauspielerin das Projekt leidenschaftlich. "Das ist der wichtigste Film, den ich gemacht habe", schrieb sie auf Instagram. Sie betonte die Bedeutung des Films, der nicht nur Christys genialen Werdegang im Boxring zeigt, sondern auch ihre häusliche Gewalt durch den eigenen Ehemann thematisiert. "Wenn dieser Film auch nur einer Person hilft, sich weniger allein zu fühlen, dann haben wir etwas Bedeutendes erreicht", fügte sie hinzu.

Christy nahm die Kritik zum Flop des Films selbst zum Anlass, um Sydney öffentlich zu unterstützen. "Syd ist nicht nur eine harte Arbeiterin, sie ist auch meine Freundin und Verbündete", sagte die Boxerin in einem Instagram-Post. Sie stellte klar, dass Sydney intensiv für den Film sowie für ihre Geschichte und andere Betroffene eingetreten sei. Die Verbindung zwischen der Schauspielerin und der Sportlerin scheint tief zu sein, was Sydney offenbar auch motivierte, Christys Geschichte authentisch und emotional auf die Leinwand zu bringen.

IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin

Imago Sydney Sweeney im Film "Christy"

IMAGO / ZUMA Press Wire Christy Martin und Sydney Sweeney, Oktober 2025