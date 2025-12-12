Wird Bollywood-Star Shah Rukh Khan der nächste James Bond?

Bollywood-Star Shah Rukh Khan (60) hat sich zu den Gerüchten geäußert, ob er der nächste James Bond werden könnte. Der indische Schauspieler steht derzeit mit neuen Projekten im Rampenlicht und machte unter anderem auch schon als Action-Held von sich reden. Auf Nachfrage des BBC, ob er sich eine zukünftige Rolle als der legendäre britische Geheimagent vorstellen könnte, antwortete Shah Rukh mit einem Lächeln: "Nein. Ich habe nicht den Akzent. Und ich mag keine geschüttelten Martinis." Damit hat der Superstar die Hoffnungen vieler Fans auf ein solches Engagement charmant, aber eindeutig zerschlagen.

Der Schauspieler steht seit mehr als drei Jahrzehnten vor der Kamera, führte parallel ein großes Produktionshaus und stieg als Teambesitzer in den Profisport ein. Wirtschaftlich läuft es ebenfalls glänzend: Erst kürzlich betrat er zum ersten Mal den Milliardärs-Club und reiht sich damit neben globalen Namen wie Arnold Schwarzenegger (78), Rihanna (37), Tiger Woods (49) und Taylor Swift (35) ein. Der Bond-Impuls kam nicht aus dem Nichts: Nach dem Kino-Comeback und den Action-Ambitionen rund um seinen kommenden Film "King" wurde Shah Rukh direkt darauf angesprochen, ob er sich weitere derartige Projekte vorstellen könne – inklusive der ikonischen 007-Rolle. Seine BBC-Antwort ließ jedoch keinen Spielraum für Interpretationen und war zugleich typisch lässig.

Neben Shah Rukh kursierten in den vergangenen Monaten auch zahlreiche andere Namen rund um die Zukunft von James Bond. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt Glen Powell (37). Der Schauspieler sorgte nachdrücklich für Klarheit und betonte gegenüber Hollywood Reporter: "Ich bin Texaner. Ein Texaner sollte nicht James Bond spielen." Mit einem Lächeln ergänzte Glen: "Meine Familie und ich scherzen oft, dass ich Jimmy Bond spielen könnte, aber sicher nicht James Bond." Für ihn stehe fest: Für diese ikonische Rolle sei ein Brite notwendig. Die Spekulationen gingen jedoch weiter. Immer wieder wurden Stars wie Aaron Taylor-Johnson (35) und Henry Cavill (42) ins Spiel gebracht, doch eine endgültige Entscheidung gab es bisher nicht.

Getty Images Shah Rukh Khan bei der Met Gala, Mai 2025

Getty Images Shah Rukh Khan in Mumbai, November 2025

Getty Images Glen Powell beim Omega Exclusive Planet Ocean Event im Faena Forum in Miami Beach, November 2025