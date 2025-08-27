"Darf nicht drüber reden": Sandra Sicora hat Hämatom am Bein

Sandra Sicora (33), bekannt aus Formaten wie Ex on the Beach, hat ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Einblick auf Instagram überrascht. Während einer Story, in der sie über ihre Liebe zu ihrem Auto sprach, fiel der Blick plötzlich auf ihre Beine – oder genauer gesagt, auf einen großen blauen Fleck, der nicht zu übersehen war. Schnell kommentierte sie diesen selbst und ließ viel Raum für Spekulationen: "Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe, bzw. okay, schon. Aber ich darf nicht drüber reden", erklärte sie in nachdenklichem Tonfall. Warum sie sich dazu nicht äußern kann oder möchte, blieb unbeantwortet.

Die kryptische Aussage heizt die Gerüchteküche an. Es könnte sein, dass das Hämatom möglicherweise bei Dreharbeiten für ein neues Projekt entstanden ist, über das Sandra noch schweigen muss. Ihre Aussage, sie dürfe nichts verraten, könnte ein Hinweis auf eine Art Geheimhaltungsklausel sein, wie sie in der Unterhaltungsbranche nicht ungewöhnlich ist. Auf jeden Fall scheint der blaue Fleck noch frisch zu sein, denn sie meint noch: "Wird auch immer blauer gerade." Doch konkrete Details ließ der Reality-TV-Star nicht durchblicken. Dies führt dazu, dass ihre Community weiter rätselt, was genau passiert sein könnte und auf Antworten hofft.

Im Privatleben der Reality-Darstellerin scheint es hingegen weiterhin ruhig zuzugehen. Sandra, die sich nach einer enttäuschenden Erfahrung zuletzt aus der Welt der Romanzen zurückgezogen hat, konzentriert sich momentan offenbar auf sich selbst und eventuell berufliche Projekte. Ihre Beziehung zum TV-Charmeur Calvin Kleinen (33), mit dem sie öffentlich Hochs und Tiefs erlebte, scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören. Dass sie bei dem schweren blauen Fleck so verschlossen bleibt, unterstreicht ihren derzeitigen Fokus auf Privatsphäre und beruflichen Fortschritt.

Sandra Sicora, Influencerin

Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

