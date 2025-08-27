Familie im Gepäck: Verona Pooth hat Deutschland verlassen

Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth (57) hat Deutschland hinter sich gelassen und ist mit ihrem Mann Franjo (56) und Sohn Rocco (14) in die Wüstenmetropole Dubai gezogen. Der Ortswechsel markiert einen Neuanfang für die TV-Ikone, die sich nach Jahrzehnten intensiver Arbeit nach mehr Zeit für ihre Familie sehnt. "Für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, mein Leben umzustellen", verriet sie im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte. Während Diego (21), Veronas älterer Sohn, bereits in die USA gezogen ist, will sie die verbleibende Zeit mit ihrem jüngeren Sohn bewusster nutzen.

Der Hauptgrund für den Umzug der Familie ist die Sicherheit und Lebensqualität in Dubai, wie Verona erklärte. Die hohen Sicherheitsstandards der Stadt sowie der herausragende Service seien wichtige Faktoren für die Entscheidung gewesen. Gleichzeitig schätzt die Moderatorin die Unbekanntheit, die sie in Dubai erfahren darf. "Die Anonymität hier genieße ich sehr", so Verona. Besonders Rocco soll von diesem großen Schritt profitieren. "Schneller als man glaubt, ist auch er aus dem Haus", blickt sie voraus. Für das kommende Jahr hat sie sich fest vorgenommen, mehr Momente mit ihrem Sohn zu verbringen.

Verona ist seit Jahrzehnten eine schillernde Person der deutschen Medienlandschaft, die sich immer wieder neu erfunden hat. Schon in ihrer Zeit als Model und später als Moderatorin zog sie das Interesse der Öffentlichkeit auf sich. Doch trotz ihres glamourösen Lebens schätzt sie die Momente im engsten Kreis. Mit der Auswanderung nach Dubai wagt sie nun ein neues Abenteuer, das ihrer Familie weiterhin Zusammenhalt schenken soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im Bikini

Anzeige Anzeige

Instagram / verona.pooth San Diego, Verona, Franjo und Rocco Pooth im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und seine Mutter Verona Pooth, April 2024