Ochsenknechts bei "Schlag den Star": "Zerlegen die Pooths"

Am kommenden Samstag wird es bei der beliebten TV-Show Schlag den Star richtig aufregend, denn es steht ein Mutter-Sohn-Duell auf dem Plan. Verona Pooth (57) und ihr Sohn Diego (21) treten gegen Natascha Ochsenknecht (61) und ihren Sohn Wilson Gonzalez (35) an. Diese besondere Ausgabe, die um 20:15 Uhr live auf ProSieben gesendet wird, verspricht eine packende Show zu werden, denn die beiden Teams heizten sich laut Gala bereits jetzt mit selbstbewussten Kampfansagen ein.

"Wir zerlegen die Pooths live bei 'Schlag den Star'", kündigte Wilson kämpferisch an. Natascha ergänzte selbstbewusst: "Ihr macht Show? Wir schreiben Geschichte." Doch Verona ließ sich nicht einschüchtern und konterte: "Ich schlag schon dem Star!" Diesen Hinweis auf den korrekten Namen der Sendung verbesserte Diego prompt: "Dem Star? Es heißt den Star!" Das beliebte TV-Format, das auf Schlag den Raab basiert, lockt mit einem Preisgeld von 100.000 Euro und verspricht spannende Matches in bis zu 15 verschiedenen Spielen. Gastgeber Matthias Opdenhövel (55) und Kommentator Ron Ringguth (59) sorgen dabei für die passende Unterhaltung.

Die beiden Familien sind keine Unbekannten im Fernsehgeschäft. Verona hat schon an einigen TV-Formaten teilgenommen und feierte 2020 einen Sieg bei "Schlag den Star" gegen Janine Kunze (51). Ihr Sohn Diego trat erst kürzlich erfolgreich bei der 18. Staffel von Let's Dance auf und holte sich sogar den Sieg. Natascha hat bereits bei bekannten Reality-Shows wie dem Dschungelcamp teilgenommen und Wilson machte sich einen Namen durch die "Wilde Kerle"-Filme. Die Ochsenknechts sind zudem mit ihrer eigenen Dokusoap im Fernsehen präsent.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Diego und Verona Pooth und Wilson Gonzales und Natascha Ochsenknecht

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth tanzen im Finale von "Let's Dance" 2025