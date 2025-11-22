Verona Pooth kämpft vor Gericht um ausstehende Zahlungen

Verona Pooth (57) hat sich am vergangenen Freitag vor dem Landgericht Hamburg eingefunden, um ihrem Anspruch auf ausstehende Zahlungen Nachdruck zu verleihen. Die Moderatorin fordert 800.000 Euro aus einem Lizenzvertrag mit dem Schuh-Investor Bolko Kissling und dessen Firma, der Sneak Avenue GmbH. Ursprünglich hatte Verona für eine Modekollektion geworben und prominent mit ihrem Gesicht und ihrem Namen für die Kampagne gestanden. Sie betonte laut Bild: "Wenn man etwas unterschreibt, muss man sich auch dran halten." Doch nach einem vielversprechenden Start blieben die erwarteten Zahlungen aus. Der Rechtsstreit spitzt sich weiter zu, eine Entscheidung des Gerichts wird im Januar erwartet.

Der Lizenzvertrag, der im Sommer 2024 noch mit Champagner gefeiert wurde, sah eine intensive Kooperation zwischen den Partnern vor. Nach der Vorstellung der ersten Kollektion wurde Verona mit Fotoshootings und PR-Terminen voll eingebunden. Doch ab Ende des Jahres 2024 brach der Kontakt zu Bolko abrupt ab. Während Verona ihrem vertraglich festgelegten Einsatz nachgekommen war, verweist der Unternehmer auf die Insolvenz seines Vertriebspartners Görtz, was ihn in eine finanzielle Schieflage gebracht habe. Verona ließ bisher rund 60.000 Euro pfänden, fordert jedoch weiterhin den Großteil der vereinbarten Summe ein. Mittlerweile geht es auch um eine mögliche Vertragsauflösung, die jedoch von Seiten Bolkos als aussichtslos abgetan wurde.

Privat zeigte sich Verona in diesem Jahr trotz der Auseinandersetzungen gerne mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit. Insbesondere mit ihrem Ehemann Franjo Pooth (56) und ihrem ältesten Sohn San Diego (22) genießt sie zahlreiche glamouröse Events. Erst vor wenigen Monaten bezauberte sie bei der Premiere von "Mrs. Doubtfire" in Düsseldorf, wo sie zusammen mit ihren Liebsten vor den Kameras strahlte. Die Familie, die überwiegend in Dubai lebt, scheint sich durch die laufenden rechtlichen Turbulenzen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und setzt nach außen hin auf Harmonie und Zusammenhalt.

IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025