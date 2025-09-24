Sie bilden das "The Masked Singer"-Rateteam in Staffel zwölf

Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) sind die neuen Gesichter im Rateteam von The Masked Singer. Ab der zwölften Staffel werden die Moderatorin und der Comedian Woche für Woche gemeinsam mit wechselnden Gast-Juroren über die Stimmen und Auftritte der maskierten Stars spekulieren. Die neue Staffel der beliebten ProSieben-Show wird am Samstag, den 8. November, um 20.15 Uhr starten. Fans dürfen sich also nicht nur auf neue, kunstvoll gestaltete Kostüme und prominente Kandidaten freuen, sondern auch auf eine frische Dynamik innerhalb der Jury.

Nun endlich Teil der Sendung zu sein, macht Chris unglaublich glücklich – auch, wenn er sich seine Teilnahme ursprünglich anders vorgestellt hatte. "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rateteam besonders schwer zu machen", erklärte er laut Quotenmeter. Dass seine Maskenidee jedoch unerfüllt bleibt, findet er vollkommen okay: "Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam. Und ganz ehrlich: I think it's beautiful." Und auch Verona ist dankbar für ihre neueste TV-Teilnahme: "Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert."

Mit den neuen Gesichtern in der "The Masked Singer"-Jury setzt der Sender seine Tradition fort, das Rateteam regelmäßig neu zu besetzen, um immer wieder für Abwechslung zu sorgen. In der vergangenen Staffel gehörten Moderatorin Palina Rojinski (40) und The Voice of Germany-Star und Sänger Rea Garvey (52) zu den Juroren. Ihr Können bewiesen sie bis ins Finale, als sie richtig schätzten, welcher Star sich unter dem Kostüm des Pandas versteckte: Es war Sängerin Loi, die somit Siegerin der elften Staffel "The Masked Singer" wurde.

ProSieben/Nadine Rupp Matthias Opdenhövel, Moderator

IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

IMAGO / Future Image Chris Tall, Comedian