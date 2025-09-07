Unfall: Verona Pooth hat sich bei "Schlag den Star" verletzt

Am Samstagabend erlitt Verona Pooth (57) bei der beliebten Show Schlag den Star einen schmerzhaften Unfall. Gemeinsam mit ihrem Sohn San Diego (21) trat die Moderatorin in einem Wettkampf gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) an. Bereits im ersten Spiel, einem Rollwagenrennen, kam es zu einem drastischen Zwischenfall: Verona fiel in einer Kurve vom Wagen und schlug mit dem Rücken auf den Boden. Dabei quetschte eine sich weiterdrehende Kurbel ihren Oberschenkel. Sichtlich gezeichnet von den Schmerzen, humpelte sie hinter die Bühne, wo sie von einem Arzt versorgt wurde. Doch Verona bewies eisernen Willen und kehrte entschlossen mit einem kühlenden Pack am Bein ins Spiel zurück.

Trotz des Zwischenfalls ließ sich Verona nicht unterkriegen. Mit sichtlichem Schmerz, aber angetrieben vom Adrenalin, blieb sie im Spiel. "Das Bein ist ziemlich dick, aber mit Adrenalin tut es nicht so weh", erklärte sie tapfer vor dem ersten Outdoor-Spiel. Ihre Entschlossenheit war bemerkenswert, und das Publikum applaudierte ihrer Leistung. Moderiert wurde der Abend von Matthias Opdenhövel (55), der gemeinsam mit Kommentator Ron Ringguth (59) von dem Unfall sichtlich betroffen war.

Verona Pooth glänzte trotz des Malheurs mit bemerkenswertem Durchhaltevermögen. Obwohl am Ende des Abends nicht sie und Diego, sondern die Ochsenknechts das Preisgeld von 100.000 Euro einheimsten, bewies Verona beeindruckenden Kampfgeist. Verona, die kürzlich Deutschland verlassen hat, um im Ausland ein neues Kapitel aufzuschlagen, hat einmal mehr gezeigt, dass sie in jeder Situation einen kühlen Kopf bewahrt und sich selbst von unvorhergesehenen Hindernissen nicht aufhalten lässt.

Getty Images Verona Pooth im Mai 2023

IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, Arpil 2024

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth