Verona, Diego und Franjo Pooth strahlen auf dem Blue Carpet

Blitzlicht und Familienglück: Bei der Deutschlandpremiere von "Mrs. Doubtfire" im Capitol Theater Düsseldorf zeigte sich Verona Pooth (57) mit einem selten gewordenen Familienauftritt. An ihrer Seite strahlten Ehemann Franjo Pooth (56) und Sohn San Diego Pooth (22) auf dem blauen Teppich, während Nesthäkchen Rocco (14) diesmal fehlte und in Dubai blieb. Während die Moderatorin auf ein langes Kleid im Zebramuster setzte, entschied sich Diego für einen legeren Look mit Hoodie. Franjo trug wiederum eine Lederjacke und farblich abgestimmte Schuhe in Braun. Bereits im Januar waren die drei gemeinsam nach London gereist, um das Musical live zu erleben. Mit diesem Auftritt meldete sich die Wahl-Dubai-Familie nun eindrucksvoll zurück – und sorgte für reichlich Blitzlichtgewitter und Fanliebe in Düsseldorf.

Verona geriet gegenüber SpotOnNews ins Schwärmen, als sie über die Bühnenversion des 90er-Jahre-Kultfilms mit Robin Williams (†63) sprach: "Diese Mischung aus Emotion und Schauspielkunst war mutig und außergewöhnlich. Das Musical steht dem Film in nichts nach." Für Verona ist die Botschaft klar: "Der Zusammenhalt einer Familie ist am Ende des Tages das Wichtigste – und Kreativität und Liebe kennen keine Grenzen." Während San Diego in Berlin an der Code University studiert und die Hauptstadt "mag", wie die Moderatorin betonte, lebt das Paar in Dubai, wo Rocco die Schweizer Internationale Schule besucht.

Trotz Distanz sieht sich die Familie regelmäßig wieder. Noch im Dezember steht ein gemeinsamer Dreh an, Weihnachten wird in Dubai gefeiert. Dazu kommt ein TV-Highlight: Ab dem 4. November nimmt Verona für fünf Wochen im Rate-Team von The Masked Singer Platz. Auf dem Premierenparkett tummelten sich diesmal Stars wie Massimo Sinató (44) mit Rebecca Mir (33), ESC-Moderator Thorsten Schorn (49), TV-Koch Sebastian Lege, Travestiekünstler Georg Preusse ("Mary") und Jungschauspieler Markus Weckauf.

Anzeige Anzeige

Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Franjo, Verona, Rocco und San Diego Pooth bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Verona Pooth im April 2024

Anzeige