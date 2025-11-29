"Masked Singer"-Fans beschämt von Verona Pooths Versprechern

Die aktuelle Staffel von The Masked Singer bringt nicht nur neue Masken, sondern auch ein neues Rateteam: Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) sitzen dieses Jahr als Jury auf den berühmten Plätzen. Unterstützt werden sie jede Woche von einem wechselnden prominenten Gastjuror. Laut Moviepilot sorgt nun aber vor allem Verona bereits in Folge zwei für Gesprächsstoff auf Social Media. Wegen ihrer Versprecher erntete die Moderatorin zahlreiche kritische Kommentare aus der Fangemeinde. Besonders ihre Verwechslung zweier Prominenten-Namen löste hitzige Diskussionen aus.

Während der Runde zur Maske King offenbarte Verona, dass sie in der Vorwoche den Designer Rudolph Moshammer (†64) ins Spiel gebracht hatte, was für Verwunderung sorgte. Moderator Matthias Opdenhövel (55) stellte klar: Sie hatte tatsächlich Harald Glööckler (60) gemeint. Rudolph Moshammer ist leider bereits seit 2005 verstorben. Das Missgeschick war jedoch nicht der einzige Fauxpas des Abends: Bei der Aussprache von Glööckler schien Verona Schwierigkeiten zu haben. Von "Glüückner" über "Glööckner" bis hin zu einer Variante ohne "r" sorgte sie wohl mehrfach für Schmunzeln und Kopfschütteln vor den TV-Bildschirmen. Ein Zuschauer schrieb auf X: "Verona spricht fast alle Namen falsch aus. Peinlich."

Abseits der Patzer bleibt Verona Pooth eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Als Moderatorin und Unternehmerin ist sie seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungslandschaft und mittlerweile Mutter von zwei Kindern. Besonders ihre lockere und humorvolle Art macht sie bei den Fans stets sympathisch. Bei "The Masked Singer" prallt diese Lockerheit nun auf den Live-Druck und die teils unerbittlichen Kommentare in den sozialen Medien. Dennoch wirkt Verona gelassen, und ihre Fans sind gespannt, wie es in den kommenden Folgen weitergeht. Jeden Samstag um 20:15 Uhr läuft eine neue Folge von "The Masked Singer" auf ProSieben.

Getty Images Verona Pooth im Juni 2025

Joyn/Willi Weber Chris Tall und Verona Pooth bei "The Masked Singer"

Joyn / Willi Weber Der Gorilla bei "The Masked Singer" 2025