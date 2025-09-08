Verona Pooth findet: Ochsenknechts haben verdient gewonnen

Am Abend des 6. September 2025 traten in der Show "Schlag den Star" zwei prominente Familien gegeneinander an: Natascha Ochsenknecht (61) mit ihrem Sohn Wilson (35) und Verona Pooth (57) mit ihrem Sohn Diego. Die Zuschauer erlebten ein nervenaufreibendes Duell, das von über 4 Millionen Menschen live verfolgt wurde. Nach einem packenden Hin und Her setzten sich schließlich die Ochsenknechts mit 71:49 Punkten durch. Für Kontroversen sorgte jedoch das Finalspiel, das aufgrund gesundheitlicher Probleme von Natascha ersetzt werden musste – eine Entscheidung, die laut Gala in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen auslöste.

Auf Instagram reagierte Natascha auf die Kritik und stellte klar, dass sie die Produktion bereits im Vorfeld über ihren Gesundheitszustand informiert habe. Ihre Tochter Cheyenne lobte sie dafür, trotz der gesundheitlichen Herausforderungen durchgehalten zu haben. Verona und Diego Pooth (21) zeigten sich fair und akzeptierten das Ersatzspiel "Fang den Hut", das schließlich zum entscheidenden Duell wurde. In einer Pressemitteilung von ProSieben äußerte sich Verona sportlich zur Niederlage und betonte, dass die Ochsenknechts den Sieg verdient hätten – auch wenn sie einräumte, dass ein anderes Spiel ihrem Team möglicherweise besser gelegen hätte.

Trotz der Niederlage bei "Schlag den Star" blickt Diego Pooth optimistisch in die Zukunft: Er wird ein Praktikum in einem Immobilienunternehmen in Dubai antreten. Diese Gelegenheit bedeutet für ihn nicht nur eine neue berufliche Herausforderung, sondern auch die Möglichkeit, seinen jüngeren Bruder Rocco in der neuen Wahlheimat der Familie zu besuchen. Seine Mutter Verona hat bereits mehrfach gezeigt, dass Rückschläge für sie kein Hindernis darstellen. Selbst als sie während der Show Verletzungen erlitt, ließ sie sich nicht beirren und kämpfte bis zum Schluss mit vollem Einsatz.

Getty Images Verona Pooth im Juni 2025

Getty Images Wilson Gonzalet, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2025