Hailey Bieber entspannt mit Justin und Kendall am Pool

Hailey Bieber (28) genießt die letzten Sommertage in bester Gesellschaft. Das Model teilte am Montag auf Instagram eine Reihe stilvoller Schnappschüsse, in denen sie mit ihrem Ehemann Justin Bieber (31) und ihrer besten Freundin Kendall Jenner (29) entspannt posiert. Die 28-Jährige zeigte sich in lässigen Outfits. Besonders ins Auge fiel ein Foto, auf dem Hailey auf einer Liege am Pool entspannte, mit ihrem neuen Rhode Lemontini Lip Case in Reichweite. Auf einem weiteren Schnappschuss gesellte sich Kendall zu ihr, schmiegte sich lachend an ihre Freundin und demonstrierte mit blauem Bandana ihre unbeschwerte Seite.

In demselben Bilderkarussell gewährte Hailey auch Einblicke in eine private Feier: den ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack. Unter dem Motto "Camp Jack" teilte sie sowohl intime Schwarz-Weiß-Fotostreifen mit Justin als auch emotionale Momente, in denen sie den kleinen Jack liebevoll in den Armen hielt. Den Abschluss der Bilderserie bildete ein Selfie, in dem Hailey barfuß auf einer Wiese posierte, bekleidet mit einem weißen Tube-Top und blauen Jeans. Die Eindrücke ließ sie mit der witzigen Caption "Camp-Betreuerin" untermalen, woraufhin Kylie Jenner (28) prompt kommentierte: "Du bist süß." Viele weitere Fans und Freunde lobten Haileys natürliche Schönheit in den Kommentaren.

Hailey scheint trotz ihrer glamourösen Außenwirkung nach einem Jahr als Mutter ganz bodenständig zu sein und sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Ihr kleiner Sohn Jack, der im Oktober 2024 geboren wurde, ist offenbar der Mittelpunkt ihres Lebens. Dennoch gab sie in der Vergangenheit offen zu, dass die Kombination aus Mutterschaft und öffentlichem Druck anstrengend ist. Gerüchte über Trennungen oder Eheprobleme mit Justin hätten sie jedoch nicht davon abgehalten, online echte Einblicke zu teilen. Hailey ging zudem mit ihren Gefühlen offen um: "Es ist ein verrücktes Leben, das ich führe", sagte die Unternehmerin im Mai gegenüber einem Magazin und äußerte ihre Hoffnung, dass die Welle der Kritik eines Tages nachlassen würde.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber genießt eine Auszeit am Pool, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Kendall Jenner genießen den Sommer, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns Jack