Hailey Bieber verzaubert Paris in sexy Lingerie-Look

Hailey Bieber (28) hat während der Pariser Fashion Week für Aufsehen gesorgt. Die 28-jährige Model-Ikone teilte auf Instagram eine Serie provokativer Schnappschüsse, in denen sie in babygelber Lingerie am beleuchteten Eiffelturm posiert. Ihr Outfit, ein seidener Romper mit weißen Spitzenapplikationen, setzte ihre Kurven spektakulär in Szene. Besonders auffällig: Der heiße Look ließ die Rückseite betont zur Geltung kommen. Hailey kombinierte das Ensemble mit schwarzen Lederstiefeln und ließ einen Träger ihres Outfits verführerisch über ihre Schulter herabgleiten. Ihre Freundinnen wie Gigi Hadid (30) und Kylie Jenner (28) reagierten im Netz begeistert mit Kommentaren wie "HOT" und "Heilige Scheiße".

Die Designerwelt hatte noch mehr Grund zur Begeisterung, denn Hailey unterstützte ihre Freundin Bella Hadid (28) mit ihrer Anwesenheit auf der Fashion Week. Bella lief für Yves Saint Laurent über den Laufsteg, während Hailey als stolzer Fan in der ersten Reihe Platz nahm und sie auf Instagram mit den Worten "Hi, Schönheit" feierte. Neben dem glamourösen Auftritt reiste Hailey nicht allein nach Paris, sondern präsentierte sich auch als Modeikone und Unternehmerin. Eine schillernde Fotoserie mit freizügigen Posen und ein Video vom leuchtenden Eiffelturm vervollständigten ihre Highlights der Reise.

Die Pariser Reise ist ein weiteres Kapitel im bewegten Leben von Hailey, die mit Justin Bieber (31) und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues eine kleine Familie bildet. Im letzten Jahr feierte das Paar eine Reihe von Meilensteinen, darunter ihren siebten Hochzeitstag sowie den ersten Geburtstag ihres Sohnes. Trotz ihres vollgepackten Terminkalenders scheint Hailey das Familienleben zu genießen, da Justin regelmäßig intime Einblicke in ihre privaten Momente auf Social Media teilt. Dort zeigt sich das Paar glücklich und zuversichtlich, sei es beim Spielen mit Jack oder während entspannter Date Nights.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in Paris, September 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, September 2025

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber, August 2025