Wegen Selenas Hochzeit: Justin Bieber von Fans verspottet

Justin Bieber (31) musste sich am Wochenende mit einem regelrechten Sturm an Kommentaren auf seinen sozialen Medien auseinandersetzen. Während seine Ex-Freundin Selena Gomez (33) den Musikproduzenten Benny Blanco (37) bei einer romantischen Zeremonie in Santa Barbara heiratete, teilte Justin auf Instagram Bilder von einem Basketballspiel, das er kürzlich in Los Angeles besucht hatte. Unter den Posts hagelte es zahlreichen Spott: Viele Nutzer teilten alte GIFs von Justin zusammen mit Selena oder seiner Ehefrau Hailey Bieber (28). Einige deuteten an, dass der Sänger sicherlich von der Hochzeit seiner Ex betroffen sei. "Die Liebe deines Lebens hat geheiratet", schrieb ein Nutzer provokant.

Die Reaktionen der Fans waren jedoch nicht einseitig. Während viele sich in seiner Kommentarspalte über die neue Ehe seiner Ex ausließen, kamen auch Unterstützer zu Wort. "Er darf doch posten, was er will! Dafür ist Instagram da", verteidigte ihn ein Fan. Ein anderer Kommentar ermahnte die Kritiker: "Feiert lieber Selenas Hochzeit, statt bei Justin herumzustänkern." Selena und Justin führen mittlerweile völlig getrennte Leben. Während er seit 2018 mit Hailey verheiratet ist und Vater eines Sohnes wurde, fand Selena ihr Glück erst kürzlich mit Benny, den sie jedoch schon viele Jahre kennt.

Die turbulente Vergangenheit von Justin und Selena scheint bei einigen Fans weiterhin Emotionen hervorzurufen. Das einstige Traumpaar war seit 2010 immer wieder ein Thema der Presse, bis sie 2018 endgültig getrennte Wege gingen. Kurz darauf heiratete Justin seine heutige Frau Hailey. Sie begleitet ihn nicht nur durch Höhen, sondern auch durch schwierige Zeiten. Obwohl Jelena-Fans nach Selenas Hochzeit ihre Gefühle nicht zurückhalten konnten, bleibt diese Geschichte ein abgeschlossenes Kapitel in beiden Leben.

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei einem Event im Jahr 2011

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=2 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

