Justin Bieber teilt Erkenntnisse über "toxische Gedanken"

Justin Bieber (31) hat seine Fans auf Instagram kürzlich mit rätselhaften Nachrichten über "toxische Gedanken" auf seinen Social-Media-Kanälen aufhorchen lassen: Er teilte mehrere Seiten aus dem Selbsthilfebuch "Bad Thoughts: A Preacher and a Shrink’s Guide to Reclaiming Your Mind and Soul" von Judah Smith und Leslie Parrott mit seinen Millionen Followern – jedoch ohne weitere Kommentare. Seine Fans reagierten gespalten: Während manche ihre Sorgen zum Ausdruck brachten, bedankten sich andere dafür, dass Justin seine Gedanken offen mit der Community teilt.

Auf einem Bild zeigte Justin, wie die toxischen Gedanken laut Buch in die Kategorien unwürdige Gedanken, bedürftige Gedanken, unsichere Gedanken, Anspruchsdenken und unliebsame Gedanken eingeteilt werden. Eine weitere Folie des Karussells enthielt ein Zitat von Albert Einstein: "Die Welt, wie wir sie geschaffen haben, ist ein Prozess unseres Denkens. Sie kann nicht verändert werden, ohne unser Denken zu ändern." Schon vor einigen Tagen hatte Justin das Cover des Ratgebers gepostet und verraten: "Ich bin dabei, einzutauchen, normalerweise hasse ich es, zu lesen, aber so wie Judah dich anzieht, kann ich mir nur vorstellen, dass es super hilfreich und gewinnbringend ist."

In den vergangenen Monaten hatte Justin immer wieder mit kryptischen Botschaften im Netz für Aufmerksamkeit gesorgt, was seine Fans beunruhigte. Doch eine scheint immer an seiner Seite: Ehefrau Hailey (28), die er gerne als seine größte Stütze bezeichnet. Die Ehe scheint für ihn einen festen Anker in seinem turbulenten Leben zu bedeuten. 2024 wurde ihr Familienglück durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack Blues gekrönt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues