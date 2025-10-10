Ihre Fans feiern Model Hailey Bieber als "heiße Mama"

Hailey Bieber (28) hat auf Instagram einen regelrechten Hype ausgelöst, als sie neue, freizügige Bilder teilte. In einem Post, der eigentlich ihrer Skincare-Marke Rhode gewidmet war, zeigte sich das Model in schwarzem BH und Tanga vor einer Auswahl an Kleidungsstücken. Fans waren begeistert und überhäuften sie mit Kommentaren wie "heiße Mama". Besonders auffällig waren die zahlreichen Anspielungen auf ihre neue Rolle als Mutter, die sie in den Augen vieler noch schöner wirken lässt. "Muttersein steht dir unglaublich gut!", schrieb ein User.

Hailey und ihr Ehemann Justin Bieber (31) genießen ihr Leben mit ihrem einjährigen Sohn Jack und feierten kürzlich sogar ihren siebten Hochzeitstag. Auf Instagram teilte die stolze Mama außerdem eine Reihe von Bildern, die den Alltag mit ihrem kleinen Jungen zeigen. Ob in einem süßen Pullover, mit roter Beanie oder einer Jacke der Toronto Maple Leafs – der kleine Jack erobert mit seinem Stil die Herzen ihrer Follower.

Die kleine Familie scheint ihr neues Kapitel sichtlich zu genießen – und das trotz voller Terminkalender. Justin befindet sich an einem starken Punkt seiner Musikkarriere und wurde als Headliner für Coachella 2026 bestätigt, während Hailey in der Beauty-Branche große Erfolge feiert. Ihre Hautpflegemarke wurde kürzlich für eine Milliarde Dollar verkauft. Erst im August feierten sie Jacks ersten Geburtstag mit festlichen Fotos und emotionalen Posts. In der Vergangenheit wurden Justin und Hailey immer wieder bei Spaziergängen mit Jack gesehen – ein eingespieltes Trio, das trotz des Rampenlichts harmonisch und bodenständig wirkt.

Getty Images Hailey Bieber, Mai 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

