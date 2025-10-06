Ohne Hailey: Justin Bieber zeigt wilde Seite in Schottland

Justin Bieber (31) hat in Schottland eine ganz neue Seite von sich gezeigt, und das auf dem sonnigen Gehweg vor einem Pub. Über das Wochenende teilte der Sänger auf Instagram mehrere Schnappschüsse, in denen er mit einer offenen Bierflasche posierte und dabei witzige Gesichter machte. Deutlich war zu sehen, wie sehr er das Männerwochenende genoss, das ihn auch auf einen Golfplatz in Edinburgh führte – Regenwetter hin oder her. Seiner Frau Hailey Bieber (28) und dem gemeinsamen Sohn Jack blieb er bei diesem Ausflug fern, während er mit seinen Kumpels auch eine späte Fahrt durch einen Fast-Food-Drive-in wagte.

Ein weiteres Highlight seines Aufenthalts war ein Aufeinandertreffen mit einem Fan, die Justin zufällig im Resort Gleneagles beim Frühstück erblickte. Laut ihrer Erzählung auf TikTok reagierte der Sänger freundlich und entspannt, als sie ihn dort mit ihrem Ehemann entdeckte. Auf ein gemeinsames Foto habe sie bewusst verzichtet, um seinen ruhigen Moment nicht zu stören. Umso überraschter war die Urlauberin später, als sie feststellen musste, dass sie und ihr Mann auf einem Foto auftauchten, das Justin auf Instagram veröffentlicht hatte. Es zeigt den Musiker ebenfalls bei einem gemütlichen Frühstück.

Während Justin in Schottland unterwegs war, verbrachte Hailey Bieber die Tage in Kalifornien mit dem einjährigen Sohn des Paares, Jack Blues Bieber. Auf Instagram ließ die Unternehmerin ihre Follower an Momenten mit dem Kleinen teilhaben und leitete den Oktober mit süßen "Jacktober"-Bildern ein. Kürzlich hatte das Paar zwei freudige Anlässe gefeiert: den ersten Geburtstag ihres Sohnes und ihren siebten Hochzeitstag im September. Beruflich läuft es ebenfalls rund: Haileys Hautpflegemarke wurde vor Kurzem für eine Milliarde Dollar verkauft, während Justin als Headliner des Coachella-Festivals für 2026 bestätigt wurde.

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025

Instagram / haileybieber Jack Bieber, Sohn von Hailey und Justin Bieber, Oktober 2025